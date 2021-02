Gutiérrez reclama a Núñez que abandone el “silencio cómplice” sobre las revelaciones de Bárcenas

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha reclamado hoy al presidente regional del PP, Paco Núñez, que abandone el “silencio cómplice” ante las nuevas revelaciones del caso Bárcenas y ha recordado que mantiene en el cargo al mismo tesorero que tenía la expresidenta autonómica María Dolores de Cospedal cuando presidía el partido.

En rueda de prensa en la sede del PSOE castellanomanchego, Gutiérrez ha señalado que, “para el PP de Castilla-La Mancha, que Bárcenas hable es una mala noticia porque con Cospedal no solo vinieron a Castilla-La Mancha los recortes o la prepotencia, también vinieron las malas artes, también vinieron los casos de corrupción, también vinieron las presunciones de corruptelas”.

“Y es, por ello, que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, su presidente actual, no puede permanecer callado ante estos casos que golpean a la etapa más próxima del PP de Castilla-La Mancha, en la etapa en la que él era dirigente también del PP y en la etapa en la que dirigía aquella que le nombró como sucesor”, ha aseverado.

Para Gutiérrez, todos los dirigentes que “fueron líderes con el PP de Cospedal y que siguen siendo la inmensa mayoría líderes del PP de Paco Núñez no pueden escurrir su responsabilidad”.

“En el Congreso último del PP de Castilla-La Mancha quisieron podar una rama, pero el árbol sigue siendo el mismo y no se puede esperar que, manteniendo el árbol, ese dé frutos distintos”, ha advertido el dirigente socialista.

Ha añadido que para dejarlo en el pasado tienen que ocurrir tres cosas: “contar, de una vez por todas, toda la verdad; tienen que pagar los culpables y tienen que irse de la política todos los cómplices”.

“¿Cómo puede decir que es cosa del pasado si el Bárcenas de Cospedal sigue siendo el tesorero del PP de Castilla-La Mancha, el Bárcenas de Núñez? ¿Alguien nos puede decir, señor Núñez, si usted en algún momento durante todos estos años ha llamado a su tesorero actual para pedirle responsabilidades por los 200.000 euros que cogió en negro de la caja B del PP, que se los dio en mano el señor Bárcenas?”, ha cuestionado.

Y ha lanzado más preguntas: “¿Usted se ha preguntado alguna vez o le ha preguntado alguna qué hizo con ese dinero su actual tesorero? ¿Pagó sobresueldos a los dirigentes del PP de Castilla-La Mancha? ¿Financió campañas ilegales? ¿Financió espionaje a líderes políticos de su partido o de otros dirigentes de otros partidos políticos?”.

Lo que “sí sabemos”, ha continuado Gutiérrez, es que “esos 200.000 euros de los que hoy hay recibís firmados con puño y letra de la mano de su tesorero del PP, esos 200.000 euros no aparecen en ningún dato contable oficial, ni en la Sindicatura de Cuentas ni en el Tribunal de Cuentas ni en su propia contabilidad”.

“¿Va a llamar usted hoy mismo a su actual Bárcenas, a su actual tesorero del PP para pedirle responsabilidades sobre dónde están esos 200.000 euros? ¿Si se los quedó, si los repartió? Si, en definitiva, los ha mal usado porque lo que está claro es que lo que hay, al menos, es un delito contable”, ha añadido.

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos ha lamentado que “todo lo que conocemos del PP de Castilla-La Mancha, de la única oportunidad que tuvo el PP de Castilla-La Mancha para gobernar en esta tierra, todo nos escandaliza, desde sus formas, desde sus recortes y ahora también sus malas artes”.

“No entendemos cómo ustedes pueden mantener como tesorero al tesorero que firmó y que recibió dinero en negro del señor Bárcenas. Si ustedes lo mantienen no es por lo que conocen, sino por lo que calla”, ha planteado y, a este respecto, ha agregado: “¿Ustedes temen que si cesan hoy mismo al tesorero –que era de Cospedal y sigue siendo con usted- hable? ¿Usted tiene el mismo temor que tenía la señora De Cospedal para, cuando salió el caso Gürtel, ascender al señor Bárcenas a senador para callarle, para comprar su silencio?”.

Para Gutiérrez, si Núñez “tiene un mínimo de honradez” pediría “hoy mismo” al tesorero que “saliera en rueda de prensa dando explicaciones e, inmediatamente, que dimitiera y se fuera a su casa”.

“Se le acumulan los casos, señor Núñez, en los que usted no quiere dar explicaciones”, ha señalado y ha enumerado que el presidente regional del PP “no quiere hablar de los 100.000 euros de la mordida de algunos ayuntamientos para hacer campañas a la contra de candidatos del PSOE, no quiere hablar de cómo un alto cargo del PP de Castilla-La Mancha, director general con Cospedal en la sede de la Presidencia de la Junta, se dedicó a espiar y a robar documentos a Bárcenas y a su chófer”.

Tampoco “quiere hablar de los sueldos ilegales que cobró Cospedal como presidenta del PP de Castilla-La Mancha y presidenta de la Junta de Comunidades, no quiere hablar de cómo, hoy su actual tesorero, recibió dinero -200.000 euros ni más ni menos- de Bárcenas en negro para no sabemos qué y todo lo quiere camuflar diciendo que es cosa del pasado”.

“¿Cosa del pasado, señor Núñez, su actual tesorero? ¿Es cosa del pasado Echániz, Leandro Esteban, Agustín Conde, Carmen Riolobos, Vicente Tirado, Guarinos, Lola Merino, usted mismo? Porque todos esos estaban en la Junta Directiva, en el Comité, en el brasero con la señora Cospedal dirigiendo el PP y hoy todos siguen con usted dirigiendo el PP de Castilla-La Mancha. Ni fueron pasado porque fue hace dos años ni es pasado hoy porque siguen siendo el presente del PP de Castilla-La Mancha”, ha insistido.

Con ello, ha retado al presidente regional del PP a asumir, “de una vez, la responsabilidad de toda una generación del PP de Castilla-La Mancha, que exija explicaciones, que las den y que asuman responsabilidades”.

“Nadie que acepte dinero negro de Bárcenas para saber qué puede seguir en política ni un minuto más, pero nadie que sabiendo que esa persona cogió dinero de Bárcenas y lo mantuviera en el cargo, tampoco puede seguir en política ni un minuto más”, ha recalcado.

Y ha afirmado: “Cada minuto que el tesorero de Bárcenas se mantenga en la dirección política del PP de Castilla-La Mancha, usted será cómplice de él. Si quiere empezar a romper con el pasado, sabe usted lo que tiene que hacer, dar explicaciones, asumir responsabilidades y pedir dimisiones de todos aquellos que formaron parte de la mesa camilla del PP de Cospedal”.

Número 2 de Sanidad con Cospedal

Por otra parte, Gutiérrez ha afirmado que le produce “gran indignación” la noticia conocida hoy sobre el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid), en particular, porque su directora, Dolores Rubio, era la número 2 de Sanidad cuando María Dolores de Cospedal presidía Castilla-La Mancha.

Se ha referido a la información sobre que la directora gerente de este hospital de Alcalá de Henares sugirió retirar los teléfonos móviles a los pacientes, ya que las comunicaciones con los familiares podrían estar frenando el traslado, siempre voluntario, de pacientes al Hospital Zendal de pandemias.

“Es grave no solo por lo que moralmente nos puede revolver el estómago, sino porque la directora de ese hospital fue la número 2 de la Consejería de Sanidad con Cospedal. Si hubiera ganado Cospedal sería la que hoy estaría dirigiendo la lucha contra la pandemia en Castilla-La Mancha, la directora general de Salud Pública, Dolores Rubio”, ha apuntado.

Y ha preguntado a Núñez si “está usted de acuerdo con esas prácticas”, si “seguiría manteniendo, como ha dicho, la misma política sanitaria que el PP de Cospedal”.

“¿Seguiría manteniendo a Echániz en las listas por Guadalajara, seguiría manteniendo a Dolores Rubio como directora del Hospital de Alcalá de Henares? ¿Ese es el modelo que usted querría para Castilla-La Mancha? ¿El de Madrid? Tantas veces que lo ha afirmado”, ha preguntado.

A este respecto, ha planteado: “Imagínense ustedes que sus padres, sus abuelos, son ingresados en un hospital público y les roban el móvil para que no se puedan poner en contacto con ustedes para no decidir trasladarse a un hospital, el Zendal, que hace aguas también por todos lados” y, “por no tener, no tiene ni comida digna”.

“¿Esa es la política humanitaria del PP? Por lo tanto, le pedimos al presidente del PP de Castilla-La Mancha que se pronuncie sobre los hechos, que se pronuncie sobre las cosas concretas, que en una pandemia no vale filosofía barata, vale pronunciarse y proponer cosas concretas”, ha concluido Gutiérrez.