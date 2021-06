Hasta 400 euros de ayuda directa a las personas afectadas por ERTE en Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo Decreto de ayudas para personas afectadas por ERTE durante la crisis sanitaria que no hayan recuperado, o no recuperen, su puesto de trabajo a la finalización del mismo. El Decreto está dotado con 3,5 millones de euros y se enmarca en el Plan de Medidas Extraordinarias, “por lo que es fruto del acuerdo y del diálogo social, con el objetivo de complementar aquellos subsidios o prestaciones por desempleo que no lleguen al salario mínimo interprofesional”, ha señalado Patricia Franco, que ha detallado que la ayuda es un pago directo de 300 euros en el caso de que la persona beneficiaria no tenga hijos a su cargo, y de 400 euros en el caso de que tenga uno o más hijos a su cargo.