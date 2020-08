Hasta el viernes no habrá decreto de nuevas medidas covid-19 en Castilla-La Mancha

Hoy ha habido Consejo de Gobierno en Castilla-La Mancha y se esperaba normativa inmediata sobre esas 11 medidas que anunció el Ministerio de Sanidad el pasado viernes que había consensuado con las comunidades autónomas, pero según ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en comparecencia de rueda de prensa, esta vez sin llevar la mascarilla, no será hasta el viernes 21 de agosto, cuando se celebra otro Consejo Extraordinario de Gobierno, y tras consultar los distintos agentes sociales, cuando se concretará un decreto de nuevas medidas contra el covid-19, que será, según ha dicho "duro y estricto", pero "producto de una escucha, un diálogo y una percepción compartida". "Me importa aprobar normas, pero no ponerme medallas".