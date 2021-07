Hernando explica que el concepto "vivienda vacía" se centrará en grandes tenedores

En este contexto, Hernando ha afeado a los miembros del Partido Popular de la región la actitud que han tenido y les ha apelado diciendo que “sabiendo que esto es una tasa, un IBI, para los grandes tenedores, hayan puesto el grito en el cielo y hayan reaccionado de forma tan virulenta contra una tasa para los fuertes; cuando ustedes son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”. Además, ha asegurado, en relación al grupo de la oposición, que “ustedes ponen el grito en el cielo con una tasa a los fondos buitre y aplaudían cuando había 300 tasas a las personas con discapacidad, a las personas sin empleo y a las personas dependientes”. “Ese es el Partido Popular de Castilla-La Mancha”, ha reafirmado.



De esta manera, el consejero de Fomento ha explicado que “la iniciativa recogerá la consideración de ‘vivienda deshabitada’ aquella que haya permanecido desocupada de forma continuada durante un tiempo superior a dos años, salvo que concurra motivo que justifique su no utilización en los términos previstos en su normativa de desarrollo”.



Así, ha continuado el consejero, “se considerará que concurre causa justificada para que una vivienda permanezca deshabitada y no habrá tasa en las siguientes circunstancias cuando se trate de segundas residencias; cuando se trate de un traslado de domicilio por razones laborales, de salud, de dependencia o emergencia social que justifiquen la necesidad de desocupar temporalmente la vivienda; cuando la vivienda no cumpla los requisitos básicos de habitabilidad, seguridad y funcionalidad establecidos en la normativa vigente y las obras de rehabilitación necesarias superen el 50% del valor catastral de la vivienda; cuando la vivienda se encuentre en una zona rural en proceso de pérdida de población; cuando la vivienda sea objeto de un litigio judicial pendiente de resolución en lo que se refiere a su titularidad o posesión efectiva; cuando la vivienda se encuentra en oferta de venta o alquiler a precios de mercado; cuando el titular de la vivienda sea una entidad sin ánimo de lucro que la destina a un uso concreto, dirigido a determinados colectivos; y cuando se den situaciones equivalentes a cualquiera de las anteriores”, tal y como ha enumerado.



Plan de Alquiler de Garantías Especiales



El responsable de Fomento, además, ha avanzado que el Gobierno de García-Page está elaborando un Plan de Alquiler de Garantías Especiales y ha destacado que “vamos a incentivar a los pequeños propietarios para que puedan ofertar su vivienda en alquiler a un precio asequible pero con garantías”, asegurando que “no estamos a favor de regular la limitación de los alquileres en Castilla-La Mancha, consideramos que es mucho más útil y mucho más progresista plantear incentivos para que voluntariamente los particulares puedan poner un piso en alquiler, a un precio asequible, sabiendo que la Administración se está encargando de pagarles el seguro de desperfectos, un seguro por impago y un seguro que les garantizan defensa jurídica si las cosas van mal”.



Asimismo, Hernando ha asegurado que el Ejecutivo regional pondrá en marcha un protocolo general de actuación de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha en favor de la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal que recogerá entre otras medidas el compromiso de regular por Ley el concepto de vivienda desocupada con carácter permanente; impulsar acciones que permitan aflorar al mercado tanto viviendas sociales como viviendas a un precio asequible; o el aumento del número de efectivos en las plantillas de Guardia Civil y de Policía Nacional en la región, “después de años de recortes con el PP, que garanticen la seguridad intensificando la presencia policial”, ha destacado.



Para finalizar, Nacho Hernando ha anunciado que “ayer mismo firmé una modificación de crédito, para que el 100% de todos los jóvenes de Castilla-La Mancha, que han pedido una ayuda al alquiler y cumplen los requisitos, tengan la ayuda”, y ha puesto de relevancia como el Gobierno regional ha llegado al 100% de los jóvenes que han cumplido los requisitos y han solicitado una ayuda para la adquisición duna vivienda; al 100% de las víctimas de violencia de género que han pedido una ayuda al alquiler y cumplen los requisitos; y al 100% de aquellas familias que han pedido una ayuda para rehabilitar una vivienda unifamiliar o un piso.



En este sentido, el consejero de Fomento ha resaltado cómo el Gobierno del presidente García-Page ha destinado 126 veces más presupuesto a la rehabilitación de vivienda que el anterior Gobierno del PP.