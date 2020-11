El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha resaltado que en estos momentos de la pandemia es más importante que nunca una coordinación nacional. “La coordinación debe ser nacional, después la toma de medidas debe hacerse en torno a los datos que hay en cada Comunidad Autónoma, por supuesto bajo la coordinación nacional y amparado en el paraguas del Consejo Interterritorial y avalados por la Comisión de Salud Pública, ya que sin coordinación nacional y sin el Estado y la cogobernanza con las Comunidades esto no tiene sentido”, ha asegurado.

Así lo afirmado en una entrevista en “La hora de la 1” de TVE, explicando que una medida como el confinamiento, “nosotros lo tenemos encima de la mesa, pero también decimos que en este momento tendríamos que esperar a más resultados de las medidas tomadas”.



El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha ha afirmado que “realmente creemos que lo importante es cumplir con las medidas que ahora tenemos en marcha, exigir su cumplimiento, ver los resultados y no decir que no a ninguna medida de mayor restricción”.



En ese sentido ha realizado una llamada a la responsabilidad ya que a lo que hay que apelar es al cumplimiento de las medidas. “Mucha responsabilidad por las familias, por los mayores, que no nos pasen cosas como las que han sucedido en Seseña este fin de semana, es muy importante que la gente entienda que se respira mejor con mascarilla que con un respirador en una UVI”, ha declarado Jesús Fernández Sanz.