La Hostelería en nivel 2 puede apurar el cierre hasta las 22 horas

El decreto de medidas nivel 2 no detallaba hora para el cierre de la Hostelería aunque separa el toque de queda que se mantenía a las 22 horas. A partir de aquí duda surgía sobre a qué hora tenía que cerrar la hostelería, que en nivel 3 sí está obligada a hacerlo a las 21 horas. Pues bien hoy la consejera portavoz de Castilla-La Mancha nos ha sacado de dudas. "Las poblaciones en nivel 2, no tienen porque cerrar el local, ni decirle a la clientela que no se vaya a las nueve de la noche, pueden apurar un poco más. Lógicamente está el sentido común para saber cuanto tarda cada uno en volver a su casa".