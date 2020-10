La huelga de las ambulancias será indefinida a partir del 2 de noviembre

“Estamos finalizando la tercera semana de la huelga que tenemos convocada para todo el mes de octubre y la tensión va en aumento puesto que vemos que tanto la gerente del Sescam como el consejero de Sanidad, o el Gobierno regional en su totalidad, no atienden a los 1.700 trabajadores y trabajadoras de toda Castilla-La Mancha que tienen una justa reivindicación: que se cumpla su convenio colectivo”

“Entonces, la respuesta de los trabajadores va a ser la convocatoria de una huelga indefinida y de 24 horas al día” explicó Alfonso Tercero, responsable sectorial de CCOO-FSC, en la concentración ante las puertas de la consejería de Sanidad que ha tenido lugar esta mañana y durante la que un centenar de huelguistas han coreaban eslóganes exigiendo la dimisión del consejero Jesús Fernández y de la gerente del Sescam, Regina Leal.

“Hasta ahora teníamos convocadas cinco semanas y ocho horas al día, pero con los servicios mínimos decretados y con la situación del Gobierno regional dado la espalda a los trabajadores, vamos a proceder a la convocatoria de huelga indefinida que mantendremos hasta que aquí se cumpla el convenio colectivo, hasta que tanto las empresas como la Administración regional den una solución a este problema”, recalcó Tercero.

“Una de dos: o solucionan el conflicto o nos van a tener en huelga hasta que se cansen de que estemos en la calle, cada vez con más seguimiento y cada vez con medidas un poquito más duras”, señaló por su parte Juan Antonio Martín Cortijo, presidente del comité de empresa de la contrata que presta el servicio en la provincia de Ciudad Real, la UTE SSG-Digamar.

Ambos dirigentes sindicales denunciaron también la actuación del consejero de Sanidad, tanto por la imposición “unos servicios mínimos que ya eran abusivos desde el inicio de los paros y que ahora inventa una formula mediante la cual cualquier servicio del Transporte Sanitario puede ser un servicio mínimo”, como por la falta de interlocución con los convocantes de la huelga

“Lo primero que tiene que el consejero es dejar de llamar a personas u organizaciones que no son interlocutores válidos y reunirse con quienes sí lo son, con quienes han convocado esta movilización, esta huelga. Ese es el primer paso; y a partir de ahí, dar una solución para que las empresas puedan pagar a las plantillas el convenio colectivo que han firmado”, dijo Tercero.

En la misma línea, Martín Cortijo denunció “la falta de vergüenza que tienen” -el consejero y la gerente del Sescam. “Anuncian la rescindió de contratos en tres de las provincias de la región, no sabemos qué va a pasar con la otras dos, no han dicho nada. Desde el día 7 que publicaron la rescisión, nadie se digna a reunirse con los interlocutores validos que somos nosotros, los convocantes. Si se han reunido con representantes sindicales que no han convocado esta huelgan, si han tenido contactos con asociaciones profesionales, pero no sabemos para qué”

“Poco les importa al consejero y la señora Regina Leal la situación de los trabajadores del Transporte Sanitario y menos aún la de los pacientes; porque, como todos sabemos, las huelgas que nosotros hacemos repercuten en la asistencia a los pacientes. Mucho salir en la tele dándonos gracias y aplausos, pero a la hora de solucionar los problemas que tenemos no dicen absolutamente nada”, concluyó Martín Cortijo