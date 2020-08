Martínez Arroyo ha indicado que era “urgente cambiar el panorama actual” y actualizar la normativa en un avance claro con la sociedad y apostar por una “ley moderna” que convertirá a Castilla-La Mancha en un “referente” para evitar situaciones de maltrato a los animales, reforzar el respeto hacia los mismos y a dotar de un régimen sancionador actualizado.



“Una sociedad moderna es una sociedad que avanza desde el punto cultura, social y económico y que protege a los que más necesitan protección por parte de la Administración pública. Nuestra sociedad hoy será más humana protegiendo mejor a los otros seres vivos que comparten la vida con nosotros”, ha dicho el consejero en su intervención.



El consejero ha iniciado su intervención haciendo referencia a una frase de Temple Grandin, una de las figuras internacionales más reconocidas en el bienestar animal. “Los animales nos hacen humanos”, una frase, ha dicho, que “sintetiza la filosofía de esta ley que se debate hoy aquí, en las Cortes de Castilla-La Mancha”.



Uno de los principios de esta nueva ley que da un “paso en defensa de los animales y se pone a la vanguardia en el país en esta materia”, ha indicado, consiste en considerar a los animales como seres sintientes, o sensibles (no son cosas, no son bienes), como establece el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Otros de los aspectos, es la protección de todos los animales en general y no solo de los calificados como animales domésticos.



Esta nueva normativa tiene por objeto la protección y defensa de todos los animales, quedando excluidos de su aplicación únicamente los animales que tienen una regulación concreta de su protección y por lo tanto se asegura y garantiza su bienestar, como son los animales de producción, las especies de fauna silvestre, exóticas invasoras y aves de cetrería, por ejemplo.



Prohibiciones generales



En concreto, entre las prohibiciones generales destacan el maltrato, abandono, la práctica de mutilaciones con fines exclusivamente estéticos, el sacrificio o matanza de los animales sin reunir las garantías previstas en esta ley, el mantenimiento permanentemente atados o encadenados de los animales, la donación de los animales con fines publicitarios o como premio, la recompensa o regalo por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la propia adquisición onerosa de animales, la organización y participación de peleas entre animales y el empleo de especies pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje en circos.



Con ella se pretende lograr el sacrificio cero en especial en establecimientos que alojan animales y el establecimiento de la figura de la eutanasia de animales, que será como norma general prescrita y realizada por un veterinario de manera rápida e indolora. Asimismo, se introduce la regulación y control de los sacrificios en los centros de mantenimiento, fomento, cría y venta de animales.



Otra novedad a resaltar es en materia de identificación animal, por conllevar una simplificación y racionalización de la gestión, dado que hasta ahora la legislación autonómica tiene establecido un doble sistema de registro, uno autonómico y otro en cada uno de los municipios, a través del censo municipal donde viva habitualmente el animal.



Con esta nueva propuesta existirá un único Registro gestionado por el Consejo de Colegios Profesionales de Veterinarios de Castilla-La Mancha, bajo las directrices de la Dirección General de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con competencias en materia de identificación y registro de animales, al que tendrán acceso las administraciones con competencias en el ámbito de aplicación de esta ley.



Por otra parte, el proyecto de ley contiene regulación sobre los núcleos zoológicos, que introduce como novedad la obligación de la formación del personal que trabaje con animales. El proyecto de ley, igualmente, contiene normas sobre divulgación, información y educación en materia de protección animal.



Además, se introduce también la creación del Consejo Asesor de Bienestar y Protección de los Animales como órgano colegiado de participación, consulta, información y asesoramiento sobre aspectos de interés y relacionados con el bienestar y la protección de los animales.



Prohibiciones de la nueva normativa



La nueva normativa que regirá en Castilla-La Mancha prohibirá la organización y participación en cualquier forma de peleas organizadas de perros, de gallos o de cualquier animal entre sí, con ejemplares de otra especie o con personas, y la existencia de animales pertenecientes a la fauna silvestre y salvaje en circos. Asimismo, no podrán contarse con animales atados en las atracciones de feria, ni producirse mutilaciones estéticas, como el corte de orejas o rabos, ni exponerse en escaparates.



Además, se procede a un aumento de la cuantía de las sanciones, entre un mínimo de 300 euros y un máximo de 60.000 euros. En la anterior Ley, las sanciones se calculaban en pesetas y la mínima era de 1.000 pesetas (6 euros) y la máxima de 1.000.000 de pesetas (6.000 euros).



El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha cerrado su intervención con la frase de Mahatma Gandhi: “La grandeza y el progreso moral de una nación puede medirse por la forma en que trata a sus animales”.