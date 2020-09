Las Cortes regionales se suman a la reivindicación de los trenes para Sigüenza

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, durante su intervención en las Cortes regionales, donde se ha votado por unanimidad una Proposición No de Ley para la defensa de esta línea ferroviaria.



De esta manera, Hernando ha apelado al condicionante de la salud pública “si queremos a hablar de un acuerdo para que se reanude este servicio y para hacer un análisis escrupuloso de lo que está ocurriendo”; y ha explicado que “la pandemia no es algo del pasado, sino que la estamos peleando hoy, y quien pretenda reiniciar todo al 100 por cien es que no ha entendido lo que pasa no solo en Castilla-La Mancha o España, sino en el mundo entero que hasta que no encontremos vacuna no podremos hablar de la Covid en pasado”, ya que, ha enfatizado, “pretender vincular el estado de alarma con una antes y después es un error de bulto”.



El consejero de Fomento ha explicado que RENFE tiene obligación de servicio público en 44 frecuencias de la línea de ferrocarril Madrid-Guadalajara-Sigüenza-Zaragoza-Barcelona-frontera con Francia y actualmente realiza 58. En este sentido, ha recordado al grupo parlamentario popular que “cuando gobernaba el PP decían que 58 eran suficientes, y ahora, cuando estamos atajado una pandemia y estamos diciendo que todavía no son suficientes, y que hacen falta las 80 enteras, condicionado, por supuesto, a la salud pública, ustedes se suman a este vagón. Y así no se pueden hacer las cosas”.



Además, Hernando ha instado a que el PP negocie los Presupuestos Generales del Estado para que contemplen incrementos presupuestarios en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al fin de dedicarlos a establecer mayores obligaciones de servicio público para las líneas ferroviarias del país, ya que “eso es responsable, es trabajar por España y por el tren”, ha concluido.