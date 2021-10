Las Cortes ya lucen el cuadro del ex presidente del Parlamento autonómico Vicente Tirado

Así se ha expresado durante el acto de presentación del cuadro del ex presidente de las Cortes autonómicas, Vicente Tirado, que se ha desarrollado en el Salón de Plenos. Durante su intervención, el presidente autonómico ha puesto en valor que, desde esta institución, “es desde donde han salido más iniciativas pioneras del conjunto del país, a título de ley”. Como ejemplo, ha citado la primera legislación propuesta de antiocupación, “un problema que muchos no quieren ver, pero que está”, a la vez que ha resaltado también que “aquí se hizo la primera legislación en Europa de lucha contra la violencia machista”.

En este sentido, ha alabado “la normalidad y el ambiente” que se respira en las Cortes de Castilla-La Mancha, “algo que no es tan habitual. No lo ha sido en los últimos años y no lo es hoy en muchos ambientes del país donde la extravagancia y el populismo lo que consiguen es ponernos de los nervios”, ha matizado.

A este respecto, ha hecho hincapié en recordar tiempos en los que “aquellos que eran capaces de decirse cosas duras en el Parlamento y luego en la calle compartir una mesa o estrecharse la mano eran criticados”, situación que, según sus palabras, “sería un auténtico fracaso de la democracia, sería una auténtica ausencia de libertad y de autenticidad que el Parlamento no pudiera permitirse que la gente diga lo que tenga que decir sin que eso se traslade a una convulsión social o a una incomprensión personal”, ha asegurado.

Palabras para la trayectoria política de Vicente Tirado

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido hoy la labor del ex presidente de las Cortes regionales, Vicente Tirado, a quien se ha dirigido para afirmar que “no has dejado de ser persona en tu cargo ni has dejado de tener amigos a lo largo de tu trayectoria política” y ha defendido que, al ocupar un cargo, no hay que dejar “de sentir, emocionarse y padecer con los demás, porque la política que se hace a costa de que desaparezca el perfil humano de los políticos no merece la pena”.

Durante este acto, los presentes en el Salón de Plenos de las Cortes regionales también dedicaron unos aplausos en recuerdo del ex presidente del Parlamento regional, Jesús Fernández Vaquero, fallecido el pasado mes de marzo.

Emiliano García-Page ha estado acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y por otras personalidades que han ocupado a lo largo de diferentes legislaturas la Presidencia de la institución como Javier Irizar, José Manuel Martínez Cenzano, José María Barreda, María Blázquez y Antonio Marco, así como de otras autoridades e invitados al homenaje rendido hoy a Vicente Tirado.