Las Fuerzas del Orden tendrá los datos de todos los que deben cumplir cuarentena en Castilla-La Mancha

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha dictará una resolución por la que se notificará a las personas afectadas la obligación de mantenerse aisladas o confinadas. La resolución se comunicará mediante un SMS que contendrá un enlace que dará acceso a la persona interesada a la resolución en la plataforma de notificaciones electrónicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así y para facilitar el cumplimiento de lo anterior y garantizar la ejecución del cumplimiento de las medidas sanitarias, esos mismos datos serán cedidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios de inspección, incluidos los servicios de inspección educativa, o a los servicios públicos de emergencia cuando realicen tareas incluidas dentro de las operaciones de lucha contra las epidemias sanitarias del Plan de Emergencias de Castilla-La Mancha.

En este mismo orden de cosas el jefe del Ejecutivo castellano-manchego también ha anunciado que el próximo 5 de octubre se van a sumar a los 556 rastreadores sanitarios de los que dispone el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 120 militares del ejército español preparados para el mismo fin.

García-Page ha hecho un llamamiento público a toda la ciudadanía, a la que, tras reconocer el esfuerzo hecho a lo largo de los meses de pandemia, ha pedido colaboración y ayuda. “No son agradables ninguna de las medidas que tomamos” ha dicho, al tiempo que ha explicado que se llevan a cabo por el bien de la comunidad.

40.000 llamadas en seis días al Call Center

Del mismo modo ha hecho alusión a las consultas sanitarias que se filtran por teléfono y ha subrayado que el servicio de Call Center que la Administración autonómica puso en marcha para apoyar a las consultas de Atención Primaria ha atendido más de 40.000 llamadas en seis días, y de ellas, casi 26.000 son citas concedidas.

García-Page ha aprovechado la ocasión para reconocer y aplaudir el trabajo que desempeña el personal sanitario de Castilla-La Mancha y en concreto ha tenido palabras de agradecimiento para los servicios de Atención Primaria. “Quiero destacar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de Elche de la Sierra que han trabajado en condiciones indignas” ha dicho, al tiempo que ha recordado al enfermero del servicio de urgencias del Hospital de Albacete agredido hace unos días.

“Me comprometí a que el presupuesto destinado a la Atención Primaria alcanzaría el 25% del total regional y ya hemos llegado al 24%” ha indicado García-Page convencido de que, “cuanto más crezcan los servicios y prestaciones en la atención primaria menos presión sufrirán los hospitales”.

Asímismo ha recordado que, a pesar de la pandemia a cuya supresión el Gobierno regional ha destinado ya un 1,44% de su “riqueza”, se sigue trabajando en el progreso y en el desarrollo de la Comunidad Autónoma tal y como se pone de manifiesto con las más de 50 infraestructuras sanitarias que el Ejecutivo tiene en marcha.

“Invertimos en sanidad porque si no lo hacemos no funciona la economía y no vamos a parar porque no puede haber un buen sistema económico si no hay salud” ha rubricado el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha que también ha tenido palabras de reconocimiento para los más de 32.000 docentes, 3.000 más que el año pasado, que están haciendo posible un comienzo de curso con relativa normalidad.

Vicepresidenta 4ª y ministra para la Transición Ecológica y el reto demográfico

Desde Elche de la Sierra el presidente se ha trasladado a Madrid donde tiene prevista una reunión con la vicepresidenta 4ª y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera con quien, según ha explicado, tiene intención de “abordar una estrategia energética para Castilla-La Mancha que puede llegar a generar hasta 8.500 nuevos empleos en los próximos años”.

El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido con satisfacción que esta región es una de las mayores productoras de energía limpia del país por lo que “es lógico que queramos asegurarnos que, si somos los que más producimos, nunca nos falte”, ha apuntado.