Las razones para no abrir el Hospital de Toledo son sanitarias y no políticas

“Nos ha sorprendido ver en los medios de comunicación que el Partido Popular ha vuelto a decir que nos ha exigido la apertura del Hospital de Toledo. No es cierto, en esta tercera reunión el PP tampoco nos lo ha pedido directamente al Gobierno. Lo hace en los medios de comunicación, pero no en las reuniones internas”, ha afirmado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, que junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha comparecido para informar acerca del desarrollo del encuentro mantenido esta mañana con los representantes de los grupos parlamentarios con representación en las Cortes regionales.



Blanca Fernández ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha coincide con el de la Junta de Andalucía “en los argumentos y en las razones” para no abrir el Hospital de Estepona, también construido y pendiente de apertura, ya que una mudanza de estas características provocaría más dificultades que soluciones en este momento.



Por todo ello ha pedido al Partido Popular que exponga sus argumentos en las reuniones internas “para que se les puedan explicar las razones desde un punto de vista sanitario y epidemiológico y no político, porque aquí de lo que se trata es de luchar contra la pandemia”.



En cualquier caso, y para zanjar esta cuestión, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha dicho que “el Gobierno tiene muy claro, porque así nos lo ha mandatado el presidente, que solo hay una batalla que librar, y esa batalla es contra el virus. No es una batalla política ni dialéctica sino contra un virus en la que lo que toca es reforzar el sistema sanitario, volcando todos los recursos materiales y personales porque se trata de salvar vidas y proteger la salud pública y así se le ha hecho saber a la oposición”.



En cuanto al encuentro mantenido esta mañana, el Gobierno ha dado cuenta a los representantes políticos de la evolución de la situación causada por el coronavirus, así como las medidas que se van tomando para atajarla, entre ellas, la contratación de 1.900 profesionales sanitarios. Sobre esta cuestión, el Gobierno les ha informado que está centrando todos sus recursos económicos en reforzar el sistema sanitario, sin embargo, “también se les ha hecho saber que hay serias dificultades para encontrar personal sanitario porque no se encuentra en el mercado laboral.



También se les ha informado de las dificultades que existen en estos momentos en los mercados internacionales para proveer de recursos materiales al sistema público de salud, algo que no solo afecta a Castilla-La Mancha. De hecho, ha afirmado la consejera, ayer mismo se expresaron en estos mismos términos otros dirigentes como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que explicaron las “tensiones internacionales que existen porque hay muchos países que sufren la pandemia y pocos productores”.



Nuevo decreto



Finalmente, la portavoz del Gobierno ha explicado que se les ha hecho partícipes del Decreto publicado hoy por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se ha facultado la posibilidad de poder adscribir a todos los profesionales de la Administración General, especialmente a los de los centros educativos públicos de cualquier nivel, profesionales de museos, archivos y bibliotecas, de centros base o de mayores, de centros de día, de servicios de autonomía personal, de los equipos de valoración de centros ocupacionales, de centros de capacitación y de atención temprana, o de centros deportivos o de análoga naturaleza, que están cerrados en este momento y no están prestando este servicio, a servicios esenciales como son los centros residenciales de Bienestar Social, centros de apoyo personas sin hogar, al 112 o a los centros de salud y hospitales si su formación profesionales así lo permitiera.