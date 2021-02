Ambos sindicatos consideran necesario que la vacunación llegue al personal docente y no docente de los centros educativos.

Los docentes de Castilla-La Mancha quieren saber cuando se les va a vacunar

“En Castilla-La Mancha desgraciadamente todavía no sabemos nada”, sostiene el presidente del Sector de Educación de CSIF Castilla-La Mancha, José Antonio Ranz, que añade que “hay que dar respuesta a la inquietud de los docentes mayores de 55 años, no entienden por qué se han quedado fuera del proceso” pues a este colectivo al que no se le puede administrar el suero de AstraZeneca.

Por su parte ANPE demanda que se concrete el calendario de vacunación y un protocolo claro que tenga en cuenta a los grupos de docentes más expuestos, con patologías, por razón de edad o más vulnerables por cualquier otra circunstancia personal.

Ambos sindicatos consideran necesario que la vacunación llegue al personal docente y no docente de los centros educativos, y CSIF añade que “también se debería incluir al personal universitario en la estrategia de vacunación”.

Además desde ANPE piden el suministro de mascarillas FPP2 para todo el profesorado.

Mañana se celebra el Comité Sectorial de Seguridad y Salud Laboral de Educación, y CSIF considera que es el momento idóneo para que la Administración ofrezca los detalles de la estrategia de vacunación del personal docente y no docente de los centros educativos.