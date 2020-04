Más de 6.700 castellano-manchegos participan en el Estudio Nacional de Sero-prevalencia

Castilla-La Mancha ha comenzado esta semana a contactar e invitar a la participación a los miembros de los hogares seleccionados, que se reparten en un total de noventa y ocho centros de salud y consultorios locales.



El estudio, que consta de tres visitas de seguimiento, estará liderado por los profesionales de Enfermería de Familia, con apoyo del personal administrativo o de otros profesionales de los centros de Atención Primaria de la región.



El papel de la enfermería será relevante en todo el proceso y gracias a su participación e implicación permitirá saber cómo está la epidemia en estos momentos, ayudando así a adoptar las mejores medidas de control.



En cada visita, el profesional de Enfermería realizará a cada participante un test rápido de anticuerpos con sangre obtenida por digitopunción, que proporciona información para saber si la persona ha estado en contacto con el virus. Es decir, podrá saber si tiene “defensas” frente al coronavirus que produce la enfermedad Covid-19.



La prueba es muy sencilla y consiste en tomar una muestra de sangre del dedo mediante un pequeño y rápido pinchazo con una lanceta, similar a la que utilizan las personas con diabetes en sus controles de glucemia. Este test, no diagnostica la enfermedad, ya que haber tenido contacto con el coronavirus no significa estar enfermo.



A continuación, y si el participante acepta, el profesional de Enfermería le realizará una extracción sanguínea que se analizará en el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del ISCIII para medir la existencia de anticuerpos. Esta extracción no tiene más riesgos que las molestias propias de análisis rutinario de sangre.



Además, le realizará una breve encuesta que contiene una serie de preguntas que ayudarán a conocer su situación de salud y si tiene síntomas de la enfermedad por coronavirus.



La enfermera de familia le proporcionará educación sanitaria, aclarará las dudas que pueda tener, le entregará información con el resultado del tes, y le proporcionará las recomendaciones generales que sirven para protegerse uno mismo y a los demás y las recomendaciones en caso de presentar síntomas.