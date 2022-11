Nueva convocatoria de ayudas al alquiler dotada con 17,7 millones de euros para los años 2022 y 2023

Nacho Hernando ha informado de estas nuevas ayudas que ha aprobado el Consejo de Gobierno y ha destacado que a esta nueva convocatoria hay que añadir los 16 millones de euros del Bono de Alquiler Joven. Para el consejero de Fomento, estas medidas suponen que “estamos utilizando políticas de amplio espectro, porque no solamente nos dedicamos a ayudar a aquellas personas que quieren adquirir una casa, como hemos hecho con las convocatorias que hemos lanzado recientemente para adquisición de viviendas, o no solamente ayudamos a aquellos que viven en las grandes ciudades, puesto que estamos también poniendo en marcha programas específicos para las personas que viven en municipios de menos de 10.000 habitantes.



Asimismo, Hernando ha puesto el acento en la política de alquiler que “es una de las banderas del Gobierno de Emiliano García-Page”, y ha remarcado que “desde que es presidente hemos invertido más de 83 millones de euros en ayudas al alquiler, lo cual supone once veces más que el anterior gobierno del Partido Popular”; y esto, ha dicho, “es lo que permite a la gente joven y no solo ellos, el poder acceder a un grado extra de libertad como es el poder emanciparse y poder iniciar un proyecto de vida autónomo”.



Nueva convocatoria de ayudas al alquiler



En esta convocatoria de ayudas al alquiler, además del programa general, se recogen dos nuevos programas: por un lado, un programa destinado a aquellas personas que se encuentran atravesando un momento de dificultad económica sobrevenida; y, por otro, un programa dirigido a jóvenes menores de 35 años que viven en municipios menores de 10.000 habitantes.



Los tres programas que componen la convocatoria son, por un lado, el programa general que contempla ayudas por valor del 50 por ciento de la renta del alquiler durante 24 meses sin que supere los 600 euros, ampliable a 900 para el caso de familias numerosas o de que existan personas con discapacidad. En el caso de que el alquiler sea de una habitación la renta máxima no puede superar los 300 euros.



La renta para poder tener acceso a la ayuda tiene que ser inferior a tres IPREM, pudiéndose ampliar hasta cinco para el caso de que en la unidad familiar haya personas con discapacidad o haya familias numerosas.



El segundo programa de ayudas es el que va destinado a personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida que podrán llegar hasta el 100 por cien de la renta mensual de alquiler dependiendo de las circunstancias concurrentes de vulnerabilidad sobrevenida y seguimiento social de la persona beneficiaria. La ayuda puede extenderse hasta un periodo de 24 meses y está dirigida a personas que o bien por haber perdido su empleo, se encuentren en un ERTE; o autónomos que hayan visto disminuidos drásticamente sus ingresos. En definitiva, personas y familias que puedan necesitar apoyo puntual para hacer frente a dificultades coyunturales.



Y el último programa específico de ayuda al alquiler está dirigido a facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años en municipios de menos de 10.000 habitantes mediante ayudas al alquiler que pueden llegar hasta el 60 por ciento de la renta de alquiler, que no podrá ser superior a 600 euros en caso del alquiler de una vivienda y 300 en el caso de tener alquilada una habitación.



En el caso de compatibilidad con la ayuda del Bono Alquiler Joven, la ayuda será del 40 por ciento de la diferencia entre la renta o precio mensual que deba satisfacer la persona beneficiaria por el alquiler o cesión de su vivienda o habitación habitual y permanente y la cuantía de 250 euros mensuales correspondientes al Bono Alquiler Joven, sin que pueda superar el 75 por ciento del importe de la renta. La duración de la ayuda mensual concedida se extenderá a un plazo máximo de 24 meses.



El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 2 de mayo y se podrán presentar de forma telemática a través de la página web de Vivienda, en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, de manera presencial, en las delegaciones provinciales o en cualquier registro de la Administración.