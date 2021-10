Núñez aboga por el cambio "porque Page está cansado de Castilla-La Mancha"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto hoy la “alternativa del cambio” para nuestra región con un proyecto de “ilusión y esperanza” frente a un Page que ya es del “siglo pasado”.



Así se ha pronunciado Núñez, en el Debate del Estado de la Región, donde ha detallado su propuesta de Gobierno que incluye medidas y ayudas para toda la sociedad castellanomanchega.



En este sentido, ha lamentado que Page “ya no es útil para Castilla-La mancha” porque solo le interesan los temas nacionales y se nota que está “cansado” y que no tiene ilusión después de 20 años en los Gobiernos socialistas.



“Esto es un drama, y no podemos condicionar el futuro de nuestra región y el futuro de nuestros hijos a su falta de ilusión y su falta de ambición”.



De esta manera, ha recalcado que, a él, como presidente del PP-CLM, “le satisface enormemente” trabajar por su tierra y recorrer kilómetros para acompañar a alcaldes, portavoces y a toda “nuestra gente” para buscar soluciones a los problemas de los castellanomanchegos.



“Me enorgullece recorrer Castilla-La Mancha cada día de punta a punta para plantear soluciones en la alternativa política que estoy construyendo de la mano de la sociedad castellanomanchega”.



Asimismo, ha recordado que “de mi” nunca van a escuchar los ciudadanos reproches, ni insultos, ni faltas de respeto como las que han tenido que soportar todos los colectivos durante la pandemia”, ya que, “tengo toda la ilusión del mundo, la energía y el compromiso para garantizar un futuro de oportunidades, competitividad, desarrollo y progreso que se merece esta tierra”. También ha propuesto un nuevo Estatuto que reclame la financiación que necesita esta región pero que “no tenga nada que ver” con la Ley de la reforma electoral.