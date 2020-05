Núñez acusa a Page de ´falta de humanidad´ por frivolizar con el número de fallecidos

Así se ha pronunciado Núñez, durante el Pleno Extraordinario de las Cortes Regionales, donde ha denunciado la soberbia del Gobierno de Page y la falta de sensibilidad a la hora de dirigirse a los ciudadanos.



Núñez ha recordado las lamentables palabras de Page cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha puso en evidencia que habían fallecido más personas por coronavirus en comparación con las cifras oficiales y el presidente regional afirmó que “bueno, si no pasa nada, echaremos la cuenta definitiva”.



En este sentido, el líder del PP-CLM ha asegurado que en plena crisis del coronavirus no era el momento de “arremeter contra nadie” y “mucho menos contra los que pelean por salvar su vida o por salvar la vida de los demás”, en referencia a los graves insultos y las continuas faltas de respeto de Page a los profesionales sanitarios.



De esta manera, ha señalado que Page insultó gravemente a los sanitarios, sobre todo a los de Albacete, cuando el pasado 26 de marzo dijo que la situación que describía el video grabado en las urgencias de Albacete era “puntual”, y, además, se atrevió a regañar a los sanitarios diciendo que en vez de grabar videos tenían que trabajar.



Así, Núñez ha recordado que fueron los siete sindicatos con representación en la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete los que dijeron que «se miente» sobre la situación, que no era puntual, sino un colapso que se ha convertido en la tónica general.



Además de arremeter contra los sanitarios, Page, en plena evolución del coronavirus y con 115 casos de afectados en Castilla-La Mancha y una mujer fallecida, compareció públicamente para anunciar que en la comunidad no se iban a suspender las clases porque “la gente quiere tomarse 15 días de vacaciones”, acusando a los docentes poco menos que de “vagos”.



También, Page se dedicó a regañar al rector de la Universidad y a los alcaldes que, atemorizados por la falta de decisiones de los gobiernos nacional y regional, habían comenzado a adoptar medidas preventivas.



Y el culmen de los despropósitos, ha recordado, llegó el 15 de abril cuando en una entrevista en una cadena nacional dijo la siguiente frase que le perseguirá para siempre: “En las residencias no está el problema, no nos engañemos, en las residencias no están las personas válidas que pueden bailar o que cantan por la noche, no, no, en las residencias esta la gente que está muy, muy malita (…) personas a las que una gripe les hubiera hecho fallecer”.



Unas palabras que Núñez ha calificado de “auténtico insulto a nuestros mayores y una falta de respeto intolerable”, ya que es la generación que hoy está sufriendo más que nadie y son los que caen a golpes de esta tragedia.



Pregunta a Page el motivo por el que se negó a abrir el Hospital de Toledo que pretendía inaugurar por estas fechas



Por otra parte, durante su intervención, Núñez ha preguntado a Page por qué no llegó a abrir el Hospital de Toledo, un complejo hospitalario que pretendía inaugurar el Gobierno regional por estas fechas y en un acto al que había invitado a sus majestades los Reyes – y que salió publicado en todos los medios de comunicación-.



Un hospital, ha recordado Núñez, con capacidad para 800 camas, 80 de UCI y 25 quirófanos, y que Page se excusó afirmando que era “para evitar molestias a los pacientes” mientras que en la Comunidad de Madrid se instalaron mil camas en los peores momentos de la crisis sanitaria en un recinto ferial.



Además, Núñez ha calificado de “barbaridad” las declaraciones de la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ante el aluvión de peticiones de Equipos de Protección que “hay gente que reclama EPIs sin necesitarlos” o “tenemos equipos suficientes si los



El presidente del PP-CLM también ha denunciado que Page esté constantemente echando la culpa a otros por su incapacidad para gestionar esta crisis sanitaria como acusar a los madrileños de ser los causantes de los contagios de Castilla-La Mancha.



Un argumento que, según Núñez, “cae sobre su propio peso”, ya que las provincias más afectadas por coronavirus son precisamente las dos más alejadas, Ciudad Real y Albacete.



También se ha referido a las declaraciones de Page en las que apuntó que “esta región podía estar tranquila porque podemos respirar” en referencia a los respiradores que llegaron a Barajas – donde no dudó Page en hacerse la foto mientras no ha visitado ningún hospital de la región- y después de que la Asociación Regional de Anestesistas advirtiera que “no valen para el objeto que han sido adquiridos”. «Lo que hemos recibido son ventiladores diseñados para el transporte de pacientes críticos (algunos de muy mala calidad), no para la terapia ventilatoria en cuidados intensivos».



CLM, una de las comunidades con mayor índice de mortalidad



Núñez ha pedido explicaciones a Page al ser Castilla-La Mancha una de las comunidades con mayor tasa de contagio entre los sanitarios y mayor índice de mortalidad de toda España.



Además, ha recordado las numerosas denuncias de los trabajadores de las residencias de ancianos a los que no se les hacen test y no cuentan con equipos de protección de calidad para protegerse del COVID-19.



Así mismo, ha lamentado que los alcaldes de la región se sienten completamente abandonados por Page, ya que no les ha cogido el teléfono durante estos 50 días y les ha dado la espalda en temas tan importantes como la ayuda a domicilio.



Lealtad del PP-CLM con Castilla-La Mancha, pero no cómplice de la nefasta gestión de Page



Núñez ha recordado la disposición y la lealtad del PP-CLM con Castilla-La Mancha pero en ningún caso va a ser cómplice de la nefasta gestión de Page al frente de la crisis sanitaria del coronavirus.



Por eso, ha asegurado que le lealtad no es el sometimiento de todas las voces al poder ejecutivo, y que la lealtad con es con el Gobierno, sino, con los castellano-manchegos porque su salud y su vida “están por encima de todos nosotros”.