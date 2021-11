Núñez al PSOE de Page: “Esta tierra es mucho más de lo que los socialistas nos han hecho creer"

El recién elegido presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha recordado hoy al PSOE y a Page que esta tierra es “mucho más” de lo que ellos nos han “querido hacer ver”, ya que, las oportunidades de esta región “son infinitas” y que los límites de los castellanomanchegos “nos lo ponemos nosotros”.



Así se ha pronunciado Núñez, en la clausura del XV Congreso Autonómico del PP-CLM en el que ha sido reelegido presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha con el 98,5 por ciento de los votos.



En este sentido, ha lanzado un mensaje claro a todos los castellanomanchegos: “Aquí está el PP para construir una Castilla-La Mancha de primera y para que la región sea la locomotora del país, con una tierra de prosperidad, de empleo y de oportunidades que apueste por la libertad”.



De esta manera, ha señalado que las políticas liberales son las hacen avanzar un país y que, también será así en nuestra región. “Ojalá pudiera mirar a los ojos a los dos millones de castellanomanchegos y preguntarles qué Castilla-La Mancha quieren, cómo la sienten, y qué proponen para mejorar su vida”.



Así mismo, ha recalcado que “creo en mi país, creo en España y creo en los castellanomanchegos, y creo en mi partido y, por ello, salimos a ganar las elecciones para conquistar el futuro de esta región de la mano de los ciudadanos”.



Además de esto, Núñez ha advertido que Castilla-La Mancha “no necesita más gracietas y chascarrillos”, necesita “seriedad, gestión y rigor”, y un partido “firme y serio como es el PP.



Por eso, desde el centro de Castilla-La Mancha, Paco Núñez ha recordado a Page que el PP ha venido a ganar las elecciones y a gobernar esta región para conquistar el futuro de los castellanomanchegos.



Núñez ha insistido en que el objetivo de este congreso es alcanzar el Gobierno de Castilla-La Mancha y contribuir a que Pablo Casado llegue a la presidencia del Gobierno de España. Y que, “haremos justamente lo contrario de lo que hace Sánchez o Page” porque España necesita que la liberen y que la guíen.



También, ha señalado que España necesita personas en la que podamos confiar, ya que lo más sagrado que tenemos es el futuro de nuestros hijos y “no se me ocurre nada mejor en quien confiarle el futuro de nuestros hijos que a Pablo Casado”.



Ha llegado el momento del cambio



El dirigente popular se ha mostrado convencido de que este congreso del PP marcará el inicio del cambio político en Castilla-La Mancha, porque es un “partido unido y fuerte en la defensa de nuestra tierra”, así como de contribuir al triunfo electoral de Pablo Casado para desalojar a Sánchez de la Moncloa.



Núñez, que tuvo palabras de recuerdo para las personas que sufrieron el azote de la pandemia sanitaria y los vecinos de La Palma afectados por la erupción volcánica, agradeció a la presidenta de la comisión organizadora del congreso, Ana Guarinos, por el éxito de participación, asistencia y de visitas.



También tuvo palabras de respaldo para la localidad anfitriona del congreso y dijo que “Puertollano es una de las grandes ciudades olvidadas por los socialistas, una de las que más ha sufrido los cuarenta años de gobierno socialistas, con promesas incumplidas, y con una ex alcaldesa que tras ser ministra de Pedro Sánchez la primera decisión fue cargarse el proyecto de la A 43 para unir Castilla-La Mancha con Extremadura” y añadió que “cada vez que viene Page a Puertollano, es para prometer el mismo hospital, del que sólo ha presentado una maqueta”.



Además, ha denunciado que “Page, de manera sistemática, hace promesas que no cumple. Lleva anunciando las mismas promesas durante los últimos veinte años por Castilla-La Mancha y es que Page gobierna sin cumplir como forma sistemática de gobierno”.



De la misma forma, Núñez lamentó que “Page haya sido incapaz de abrir el nuevo Hospital de Toledo en plena pandemia sanitaria, teniéndolo terminado” dijo, quien lanzó un compromiso con la ciudad de Puertollano. “Cuando yo sea presidente de CLM, apostaré por el Hospital de Puertollano, la A 43 y la reindustrialización de la ciudad, de manera decidida.



Asimismo, Paco Núñez que reivindicó los cuatro años de gobierno del PP en Castilla-La Mancha porque “evitó la mayor crisis económica de Castilla-La Mancha de su historia” se ha mostrado convencido de ofrecer hoy una alternativa sólida y coherente al conjunto de los castellano-manchegos, tras hacer una oposición seria, sensata y realista y por la que somos una alternativa política de la que los castellano-manchegos se pueden fiar en Castilla-La Mancha”.



También ha hecho mención a los meses de trabajo en los momentos más duro de la pandemia sanitaria y quiso reconocer expresamente el trabajo de los alcaldes del Partido Popular y portavoces municipales “que han estado al lado de cada vecino frente al desprecio de García-Page. Yo nunca os dejaré solos y nunca os faltaré el respeto, como si hizo el presidente socialista de Castilla-La Mancha”.



“En aquel momento de pandemia tuvimos que cambiar la estrategia. En ese momento el PP-CLM se puso a trabajar en masa para establecer una contacto directo y permanente con la sociedad civil, de todos los ámbitos; y escuchamos a más de mil colectivos para mostrarnos cercanos a ellos y para construir una región de su mano, un contacto permanente con la sociedad civil, y esa es la piedra angular de nuestro proyecto político en Castilla-La Mancha, es una señal inequívoca de mi trabajo y así será como presidente del Gobierno regional”, aseveró Núñez.



Asimismo, Paco Núñez reconoció que hoy en día “tenemos buenas expectativas laborales. Eso es gracias al trabajo de todos, de las juntas directivas provinciales, de todos los cargos públicos y afiliados. Por eso, vuestro trabajo está sirviendo para ser primera fuerza política en Castilla-La Mancha, y así lo confirman las encuestas serias. Esas encuestas sólo deben servir para escuchar más y hacer más propuestas”.



Núñez ha añadido que “tenemos que ofrecer al conjunto de los castellano-manchegos un proyecto alternativo, en el que quepan la mayoría de los vecinos, y hoy le digo a todos los ciudadanos que de buena fe votaron a Page y que se sienten engañados por el presidente socialista de la Junta de Comunidades que además ha sido incapaz de gestionar la pandemia sanitaria, que aquí tenemos una alternativa que le estrecha la mano para comprometer su trabajo por una Castilla-La Mancha de progreso y de futuro”.



Así mismo, ha lamentado que “Page pasará a la historia por ser el peor presidente de Castilla-La Mancha y nosotros tenemos la obligación de abrir el partido para que todos sientan que aquí tiene su espacio pensando sólo en el desarrollo de nuestra región”.



“ Ha llegado el momento de relanzar el PP-CLM y por ello os pido el apoyo; es el inicio de una nueva era en nuestra región; hoy comienza una nueva forma de conectar con la sociedad de Castilla-La Mancha, con un partido abierto, de la mano de la sociedad civil que debe tener protagonismo permanente”.



Un García-Page en blanco y negro



Paco Núñez ha lamentado “la manera de gobernar en blanco y negro de un García-Page que lleva 33 años en política y que sigue anclado en los modos y maneras de hacer política del siglo pasado, como si esta tierra fuera suya. Un Page que, además, no ha sabido gestionar la pandemia sanitaria, insultando a todos los colectivos, desde el sanitario, docente, alcaldes y personas mayores de los que “dijo que ya echaríamos cuentas” cuando el número de fallecidos que ofrecía el gobierno regional no coincidía con el que manejaban los jueces.



“Por eso me presento a presidir el PP-CLM y aspiro a presidir el Gobierno regional, para hacer justo lo contrario de lo que Page ha hecho en estos años de gobierno en Castilla-La Mancha. Tenemos la desgracia de tener un presidente soberbio que le impide tomar las medidas necesarias. En el momento más difícil de la pandemia, le pedimos que abriera el nuevo Hospital de Toledo, como un hospital de campaña. Page fue incapaz de abrirlo porque lo quería inaugurar para hacer uso en campaña electoral, así es García-Page”, apuntó Núñez.



“Me vais a encontrar siempre en hacer frente a los problemas y poner solución a los mismos. Yo os ofrezco ratificar mi proyecto para asumir el reto de hacer una España mejor de la mano de Pablo Casado; hoy el reto es doble: ofrecer a los castellanomanchegos una alternativa firme y contribuir como PP-CLM a algo necesario: llevar a Pablo Casado a la Moncloa para echar cuanto antes a Pedro Sánchez del Gobierno de la nación”.



De la misma forma, en la primera intervención de la mañana esbozó las grandes líneas de su acción política en el gobierno, que pasan por fortalecer las plantillas sanitarias y reducir las listas de espera, una bajada generalizada de impuestos para facilitar la recuperación económica y fortalecer al Tercer Sector, aquellos colectivos socio sanitarios “que dan lo mejor de sí mismos”.



“Y vamos a luchar contra la despoblación; es la Castilla-La Mancha de las oportunidades que otros no han querido ver, creemos en el Medio Rural del que nos sentimos orgullosos, que necesitan el liderazgo de un gobierno para llevarlos al futuro, queremos seguir trabajando de la mano de los pueblos, somos el gran partido del Mundo Rural, sin ninguna duda”.



“Queremos reindustrializar la región, para que sea una tierra esperanza; por eso este proyecto de libertad que os propongo, debemos entender que ha llegado el momento del PP-CLM, hombres y mujeres que lleváis en cada pueblo trabajando por esta tierra. Nos convierte en una tierra única de oportunidades, de ser protagonistas del cambio político y del futuro de CLM. Yo nunca he querido ganar por ganar, no es el poder por el poder. Yo quiero ser presidente de la Junta para dar lo mejor de mí mismo, para servir a los castellano-manchegos, con vosotros, para construir un futuro”, argumentó Núñez.



“Os pido que nunca perdamos el gran objetivo de conquistar el gobierno de La Moncloa con Pablo Casado y el de Castilla-La Mancha. Hemos comprobado cómo el PP ha recuperado la ilusión y la esperanza, estamos dando un ejemplo a toda España de lo que queremos que sea el Partido Popular. En Puertollano iniciamos el cambio, el PP está fuerte y unido, engrasado y preparado para gobernar y servir a los castellano-manchegos y los españoles, para ello os ofrezco mi esfuerzo permanente por el PP-LM, por Castilla-La Mancha y por España”.



“Mi patria es España, mi casa es Castilla-La Mancha y por ello os pido ayuda para conquistar un futuro de esperanza para todos los castellano-manchegos”, ha concluido.

