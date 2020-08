Núñez anuncia la solicitud formal para que Page comparezca en las Cortes Regionales

Así lo ha dado a conocer Núñez en el transcurso de la reunión de urgencia de la Comisión de Sanidad que ha tenido lugar en la sede del partido en Albacete, donde el presidente del PP ha continuado recogiendo ideas y medidas por parte del sector sanitario, asegurando que “el PP-CLM, ante la gravedad de la situación, no deja de trabajar”.



El responsable de los populares en la región ha indicado que el presidente Page deberá dar explicaciones en sede parlamentaria ya que es quien tiene la responsabilidad en la gestión de la pandemia. Explicaciones sobre las pruebas PCR que se han realizado en estas últimas semanas para analizar la situación epidemiológica, sobre la adquisición de EPIs para sanitarios, el material tecnológico para los tratamientos y con cuanto personal sanitario se cuenta y los contratos que se han hecho, así como la planificación para contener la evolución de la pandemia en nuestra tierra con los protocolos y las órdenes que se han dictado a los centros de salud, consultorios y hospitales.



Programa de refuerzo de la Atención Primaria



Paco Núñez ha asegurado que el PP-CLM no ha dejado de estar presente en la región en ningún momento, recogiendo propuestas que también quiere formular en la comparecencia de Page en las Cortes. Unas propuestas que se han recogido gracias al trabajo de los integrantes de la Comisión de Sanidad, y del trabajo mano a mano con sindicatos como SATSE, o los colegios profesionales de Enfermería o de Médicos.



Es por eso que una de las principales propuestas del presidente del PP-CLM es la de poner en marcha un programa de refuerzo de la Atención Primaria con más recursos humanos a disposición. En este aspecto, Núñez ha recordado que han sido los propios colegios profesionales y los sindicatos los que han cifrado en 5.000 los profesionales que es necesario contratar para atender correctamente a la alerta sanitaria. De este total, un porcentaje importante sería para la primaria. Así mismo, Núñez ha hecho hincapié en la necesidad de hacerse con más medios técnicos en los que apoyarse para llevar a cabo correctamente los protocolos de actuación.



Uno de los asuntos en los que se ha detenido el responsable del PP-CLM ha sido en la importancia de dotar de esos medios técnicos a la telemedicina, ahora que está teniendo una importancia esencial en la atención primaria. No se puede dar un peso específico a la telemedicina con los mismos medios que antes, por lo que se necesita más recursos humanos y mejores medios tecnológicos para contar con una mayor capacidad de diagnóstico.



Otro de los puntos a los que Núñez ha dado relevancia ha sido a la necesidad de hacerse “de manera inmediata” con un importante estocaje de EPIs, y ha asegurado que “no hace falta esperar a una ley que lleva dos meses gestionándose” ya que es una cuestión de voluntad política y de que el SESCAM adquiera los medios necesarios para dar cobertura y protección a nuestros sanitarios.



Además, el presidente de los populares en la región ha apostado por un refuerzo de los rastreadores y que los mismos cuenten con competencias para la atención de las personas con Covid, además de multiplicar las pruebas PCR que se realizan, así como retomar el consenso con la Universidad de Castilla-La Mancha para poder utilizar sus laboratorios y ampliar la capacidad de testar a la población.



Paco Núñez ha concluido mostrando su disposición como jefe de la oposición para ayudar a atajar la situación que comienza a recordarnos al mes de marzo, cuando se nos alertaba de la posibilidad de la pandemia.