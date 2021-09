Núñez pone en marcha un Consejo Político como herramienta de desarrollo del futuro

Así lo ha señalado durante su intervención en el Desayuno Informativo ante más de 50 periodistas que el PP-CLM ha organizado en la ciudad de Toledo este miércoles con motivo del inicio del curso político.



En concreto, Núñez ha destacado que las distintas áreas de este Consejo serán Sanidad y Consumo; Bienestar y Políticas Sociales; Desarrollo Económico, Empleo, Autónomos y Empresas; Educación, Igualdad y Familias; Agricultura, Despoblación y Desarrollo Rural; Deporte; Cultura, Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad; Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Agua; y Hacienda y Administraciones Públicas.



Los nombres de las personas que dirigirán y coordinarán, respectivamente, estas áreas son:

- Sanidad y Consumo: Juan José García Cruz y Ana Belén Herráiz

- Bienestar y Políticas Sociales: José Antonio Martín Buro y María Gil

- Desarrollo Económico, Empleo, Autónomos y Empresas: Pilar Alía y Santiago Sánchez López

- Educación, Igualdad y Familias: Yolanda Villaseñor y Jaime Romero

- Agricultura, Despoblación y Desarrollo Rural: Antonio Alfonso y Carolina Fernández

- Deporte: Eladio Freijo y Javier Llorente

- Cultura, Turismo, Medio Ambiente y Sostenibilidad: Nacho Ruiz y Armentario López

- Infraestructuras, Transportes, Vivienda y Agua: José Manuel Labrador y Ángel Román Escamilla

- Hacienda y Administraciones Públicas: Alberto Reina y José Ángel Gómez Buendía



El líder de los ‘populares’ ha incidido en que este órgano será el encargado de ir conformando las diferentes propuestas que el PP va a presentar “desde ya mismo y hasta que tengamos la oportunidad de que los castellanomanchegos nos den su confianza para poner en práctica todas las iniciativas que aprobemos”.



Igualmente, Núñez ha puesto en marcha un Consejo Territorial, coordinado por Miguel Ángel de la Rosa, que será el encargado de llevar a todos los rincones de la región las propuestas del PP y un Consejo Asesor, presidido por Agustín Conde, y formado por distintas personalidades que tuvieron altas responsabilidades orgánicas en el partido y que con su experiencia aportarán ideas para este futuro programa de Gobierno del PP.



Un programa de Gobierno para la alternativa política en Castilla-La Mancha que se basará en ejes como la recuperación sanitaria, la recuperación social y la recuperación económica.



En concreto, como ha informado Núñez, el primer eje del partido será elaborar una propuesta para una Sanidad de excelencia, donde los profesionales y los usuarios estén totalmente satisfechos con los servicios que, respectivamente, prestan y reciben; así como unos Servicios Sociales “punteros”, que no dejen a nadie en el camino.



El presidente regional del PP ha apostado por reforzar la Sanidad “con más dinero, mejor gestión, más servicios y un reconocimiento a todos los empleados de la Sanidad y a los pacientes, recuperando la carrera profesional y combatiendo las listas de espera catastróficas existentes”.



El otro gran eje es la recuperación económica tras la crisis, con una apuesta por el empleo y por una economía saneada y pujante. Así, ha recordado que el PP-CLM apuesta por una bajada de impuestos generaliza a personas y empresas, para hacer una región “atractiva en la captación de empresas y apostando por el empleo joven como eje fundamental de la acción de Gobierno”.



Además, el PP apostará por un rescate social en Castilla-La Mancha, ya que “nuestro compromiso siempre ha estado, y hoy más que nunca, con los que peor lo están pasando”. Igualmente, Núñez ha añadido que el Consejo Político tendrá como herramienta fundamental la apuesta por el Tercer Sector para la mejora del Bienestar Social y el envejecimiento activo, así como la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres.



El presidente del PP-CLM ha afirmado que es fundamental garantizar una Castilla-La Mancha “de las libertades”, una Comunidad Autónoma “plenamente constitucional donde el derecho al empleo, la igualdad, la vivienda o el elegir la educación para nuestros hijos sean auténticas realidades”. También, según ha dicho, se desarrollará un trabajo denodado para impulsar el medio rural y combatir la despoblación en la región.



“Y todo esto se hará de la mano de la sociedad civil”, ha asegurado Núñez, ya que esta es la seña de identidad del modelo de Gobierno del Partido Popular. “Siempre he tenido la firme voluntad de gobernar en coalición con mis paisanos y hacer efectivas todas estas propuestas con el apoyo de nuestra gente”, ha incidido.



Por ello, Núñez ha avanzado que el PP va a seguir escuchando “de forma permanente” a todos los vecinos, entidades, asociaciones y colectivos de Castilla-La Mancha. “Voy a seguir atendiendo personalmente y con la ayuda de mi partido todas sus demandas”, ya que Castilla-La Mancha “se merece un proyecto ilusionante” y no uno “agotado, insensible y antipático como el del Emiliano García-Page”.



EL PP ESTÁ LIDERANDO LA OPOSICIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA



De otro lado, el presidente regional del PP ha recordado que la labor del partido está siendo la de liderar la oposición a Page, ya que el objetivo es la defensa de los castellanomanchegos en todos sus ámbitos, porque “esta es la lealtad en la que creemos”. “Si vemos que el Gobierno está haciendo las cosas mal, debemos denunciarlo y si creemos que hay que hacer cosas en beneficio de los ciudadanos, exponerlas”, ha añadido.



El Partido Popular de Castilla-La Mancha, según ha indicado Núñez, tiene ante sí la “encomienda” de proponer una alternativa de Gobierno “y así lo estamos haciendo”, ya que en estos dos años de oposición el Grupo Parlamentario Popular ha presentado 9.945 iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales y, frente a este volumen de trabajo, la cifra de los otros dos grupos “son elocuentes”, con un PSOE que ha presentado 489 y un Ciudadanos que ha presentado 470. “Por cada iniciativa del PSOE o de Cs, el PP ha presentado 20”, ha destacado.



El líder de la oposición regional ha lamentado que Castilla-La Mancha cuente con el “peor Gobierno que una sociedad podría encontrarse cuando le toca sufrir una pandemia tan grave”, ya que el Ejecutivo de Page está “superado por la crisis, desnortado” y, además, es “soberbio e incapaz de reconocer los errores”.



Y al frente del mismo se encuentra “el peor presidente de la historia de esta región”, porque “nunca nadie insultó a más gente en tan poco tiempo y nadie ha faltado al respeto a más sectores cada vez que hablaba”, tampoco “nadie ha prohibido y restringido tanto como Page en tan poco tiempo”. “Page solo sabe hacer bien una cosa: engañar a la gente”.



PAGE Y SU GOBIERNO, DE VACACIONES



Núñez ha criticado que mientras la pandemia empeoraba en agosto, mientras las tormentas destruían cosechas enteras, mientras la luz alcanzaba niveles históricos y mientras han fallecido más de 140 castellanomanchegos, Page y su Gobierno han estado de vacaciones.



Esto se suma, según ha censurado el líder del PP, con los intentos de ocultar la realidad por parte del Gobierno de Page, ya que Castilla-La Mancha sigue siendo líder en mortalidad por COVID-19 y una de las regiones con mayor tasa de mortalidad por coronavirus del país y, mientras tanto, el Gobierno de Page “no ha aprendido de sus errores y sigue alardeando”.



Núñez ha calificado de “repugnante” que el PSOE diga que el PP quiere “que las cosas vayan mal”, cuando el único que ha despreciado a los muertos ha sido Page y sus acólitos.



Para el jefe de los ‘populares’ el dato más preocupante es el número de contagios, ya que el último es de 238 casos, con una Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes a 14 días del 288% con riesgo extremo y la región está por encima de la media nacional, que es del 233%. La Incidencia Acumulada en la región a 7 días es del 115%, también por encima de la media nacional.



En cuanto a la vacunación, Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha ha bajado dos puestos y es ya la decimotercera región en población vacunada, lo que supone el 68,5% de la población, por debajo de la media nacional que se sitúa en el 69,2%.



“NO ES DE RECIBO QUE HAYA SUPERÁVIT”



Para el presidente del PP regional “no es de recibo que, en plena pandemia, haya superávit”, ya que esto significa que “no se ha sabido o no se ha querido gastar el dinero que se tiene presupuestado cuando hay miles de familias que lo necesitan”.



En los presupuestos de 2021, según ha lamentado, tampoco ha habido un Plan de Rescate “con mayúsculas” que conlleve ayudas directas para el pago de la cuota de autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de la segunda ola de la pandemia. Por eso, el PP-CLM propuso un Plan de Rescate plurianual que asumiera todas las ayudas europeas en bloque para acometer los presupuestos de 2021, 2022 y 2023 que fueran equilibrados en sus gastos estructurales, pero que incorporaran todo este gasto extraordinario.



“Lo importante es que nadie se quede en el camino porque si no hacemos las cosas bien, en 2030 el paro estará disparado y nuestra economía en estado catatónico”, ha dicho Núñez.



Por último, el presidente regional del PP ha censurado la propuesta de Page de poner en marcha una Ley Nacional de Armonización Fiscal que obligue a subir los impuestos a todas las regiones para equipararlas a Cataluña, una medida que el independentista Gabriel Rufián “fue el primero en comprar”.



Frente a esto, el PP apuesta por un modelo fiscal basado en la bajada de impuestos en Castilla-La Mancha, bajando el IRPF una media de 7 puntos, bajando el impuesto de Transmisiones del 9% al 6%, el de Actos Jurídicos Documentados del 1,5% al 0,75%, rebajando el tipo reducido para la adquisición de primera vivienda habitual, pasando del 6% al 4% o suprimiendo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la región, entre otros.



Núñez ha afirmado que los ‘populares’ siempre han señalado que había dos modelos de afrontar la crisis, el de cerrar y prohibir, como ha hecho el socialista Page, o el del PP, compaginando las medidas sanitarias con la flexibilización de sectores esenciales, como la hostelería. “Nos parece una vergüenza que Page se haya puesto a favor de Sánchez para cerrar y prohibir”, ha finalizado.