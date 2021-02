Núñez propondrá en las Cortes un Plan de Apertura para la Hostelería, la Cultura y el Deporte

De esta forma lo ha expresado el presidente de los populares en la región que ha afirmado que “nuestra hostelería, turismo, deporte y cultura no pueden seguir soportando el cierre y las medidas prohibitivas del Gobierno de Page”, así se ha referido a negocios como los restaurantes, hoteles, gimnasios, cines, teatros y tantos otros que no pueden seguir aguantando un cierre que les está conduciendo a la quiebra y al desempleo de miles de trabajadores en nuestra tierra.



Núñez ha pedido a Page “que haga compatible la lucha contra la pandemia desde el ámbito sanitario con el movimiento económico regional porque, para evitar la ruina, no podemos condenar al cierre a miles de autónomos, pequeñas y medianas empresas”. Unas empresas que ven como el cierre está provocando despidos de trabajadores y rompiendo el sueño de miles de familias en la región.



El máximo responsable del PP regional ha recordado que, hace unos días, mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que pudo conocer cómo se está llevando a cabo allí de manera compatible la apertura de establecimientos y negocios. Así, ha explicado que “son muchas las medidas entre las que destacan la reducción de aforo, las medidas de seguridad para proteger la salud como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas o la realización de test de manera masiva”. En definitiva se trata de un plan de trabajo para hacer compatible la salud pública con la economía.



Paco Núñez ha relatado que, dicho plan de actuación, se va a adaptar a Castilla-La Mancha y se presentará el próximo jueves en el pleno de las Cortes Regionales. “En sede parlamentaria pediremos a los grupos y al Gobierno de Page que tengan en cuenta este plan, similar al de la Comunidad de Madrid, para que en Castilla-La Mancha hagamos compatible la lucha contra la pandemia con la defensa de la salud pública con la apertura de negocios de hostelería, de cultura y del deporte como gimnasios. En definitiva, Núñez se ha referido a una hoja de ruta con la que luchar contra el virus mientras somos capaces de mantener la economía regional y el empleo de miles de familias en nuestra tierra.



Como conclusión, el presidente del PP-CLM ha insistido en que, a través de la vía oficial como son las Cortes Regionales, se exigirá a Page que acepte un plan similar al de Madrid para conseguir que nuestros negocios, pymes y autónomos tengan futuro mientras seguimos venciendo al coronavirus.