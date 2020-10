Núñez propone al Gobierno regional un Plan de Rescate para familias y empresas

Así se ha pronunciado Núñez, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, donde ha resaltado que este Plan incluiría el establecimiento de ayudas directas para el pago de la cuota de autónomos a todos los afectados por las restricciones derivadas de los rebrotes del Covid-19.



En este sentido, ha avanzado que también establece el pago de alquiler y de hipotecas de locales de negocios viables que se hayan visto afectados por la pandemia y para gastos extraordinarios motivados por el cese por causa de fuerza mayor.



Además, ha indicado, que este Plan de Rescate tiene que conllevar la reducción sustancial de la presión fiscal de la región, apoyando la reducción de los costes financieros de autónomos, así como reducir el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados, y eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones.



De esta manera, ha lamentado que, durante el Estado de alarma, 55.000 autónomos cesaron en su actividad, y que créditos ICO no han llegado a todos los autónomos y pymes que los solicitaban.



Por eso, el PP-CLM apuesta por menos prohibiciones y más actuaciones y ayudas que también necesitan el sector del Turismo y la Hostelería; dos sectores económicos estratégicos que están atravesando una situación verdaderamente preocupante.



Núñez pide a Page que se una a la declaración en defensa de la Constitución Española propuesta por el PP-CLM



Además, Núñez ha pedido a Page que se una a la declaración en defensa de la Constitución Española propuesta por el PP-CLM ante los constantes ataques a nuestro sistema constitucional, personalizados de manera particular en la grave figura del Jefe del Estado, S.M. Felipe VI; y que pasa de las “palabras a los hechos”.



Primero: La Constitución de 1978 representa un logro histórico sin precedentes en nuestro país, que ha permitido a los españoles alcanzar unos niveles de libertad, prosperidad, igualdad y presencia internacional sin parangón en nuestra historia contemporánea. Del mismo modo, reconocemos y propugnamos los valores que inspiraron la Transición Española y nos comprometemos a su conservación, divulgación y defensa.

Segundo: Mostramos nuestro firme compromiso en la defensa de la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español. Y, en consecuencia, rechazamos y condenamos todo acto o manifestación en contra del Jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI mostrándole nuestro más firme y decidido apoyo.



Tercero: Manifestamos la oportunidad de que todas las diputadas y diputados que integramos las Cortes de Castilla-La Mancha nos reafirmemos en el compromiso asumido el 19 de junio de 2019 de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía, ejerciendo el cargo lealmente, en defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 5 del Reglamento de la Cámara, lo que implica en puridad evitar y combatir, con cuantos medios proporciona el Estado de Derecho, toda acción, manifestación u omisión que pueda significar falta de respeto o ataque a la Corona.



Cuarto: Manifestamos nuestro contrario parecer al posible otorgamiento de indulto a los independentistas condenados por sedición. Así mismo rechazamos cualquier pretensión política promovida por el actual Gobierno de España dirigida a obtener dichos indultos.



Quinto: Invitamos a todos los Diputados y Senadores, elegidos por cualquier circunscripción provincial de Castilla-La Mancha, a suscribir la presente resolución.





Exige a Page que pida a Sánchez que no suba el IVA



Así, ha asegurado que es momento de destinar ayudas no solamente para la creación de empleo, sino para el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes (extensión ERTES, exoneración cotizaciones a la SS, cuota cero ante ingresos cero para autónomos, IVA supe reducido, aumentar en un año el periodo de carencia de los fondos ICO, fondos de la Unión Europea, bonificaciones fiscales, ayudas directas por parte del Gobierno Regional).



Por todo lo anterior, ha exigido a Page que cuando “alce la voz en nombre de Castilla-La Mancha por cualquier lugar de España” lo haga para decir claro a Sánchez que no puede subir el IVA. También, le ha pedido que le traslade al Gobierno de España que los empleados públicos no tienen por qué pagar la crisis ni sufrir los recortes como consecuencia de la crisis sanitaria



Page no ha estado a la altura para dirigir esta tierra



Por otra parte, Núñez ha lamentado que Page no ha estado a la altura para dirigir esta tierra, ya que ha “regañado a todo el mundo” y no ha querido escuchar a la sociedad castellano-manchega buscando culpables para intentar ocultar su nefasta gestión al frente de la crisis sanitaria.



Así, ha reprochado a Page su falta de previsión, planificación y prevención que derivó en hospitales colapsados, falta de UCIs, carencias de equipos de protección individual, falta de equipos tecnológicos como los respiradores, y carencia de protocolos de intervención homogeneizados en la región que ha situado a Castilla-La Mancha como la comunidad con mayor tasa de letalidad y mortalidad de toda España.



Además, ha recordado que durante el inicio de la pandemia no se adoptó ninguna medida de salud pública, como podría haber sido la realización de test masivos para la detección de portadores asintomáticos, evitando con ello, la propagación de la enfermedad y no se adoptaron medidas con criterios epidemiológicos que se anticiparan al regreso de los ciudadanos a sus quehaceres diarios.



Acusa a Page de no abrir el nuevo Hospital de Toledo en los peores momentos de la pandemia



También, lamentado que Page no ha abierto el nuevo Hospital de Toledo en los “peores momentos de la pandemia” excusándose en “mudanzas”, como si solo hubiera que cambiar de “piso” cuando lo que se están jugando son “vidas humanas”.



De esta manera, ha asegurado que mientras su soberbia y orgullo les impide abrir el hospital solo porque lo pedimos los castellano-manchegos, el Virgen de la Salud está entrando en un peligroso estado de pseudo confinamiento porque hay muchos casos ya de contagios y hay plantas confinadas.



CLM, la cuarta comunidad de toda Europa con mayor tasa de nuevos contagios



Además, Núñez ha recordado que el repunte de casos llegó antes de lo previsto, lo que ha provocado que en Castilla-La Mancha, ante la inexistencia de medias anticipatorias, de nuevo, las Tasas de Letalidad y Mortalidad, por cada 100.000 habitantes, sean las peores de España, siendo, además, durante el mes de septiembre de 2020, la cuarta Comunidad Autónoma de toda Europa, en tasa de incidencia de nuevos contagiados, alcanzando los 50 mil.



Así, ha lamentado que somos la séptima comunidad que menos PCR realiza (1.458 por 100.000 habitantes, cuando la media nacional es de 1.651). Y ustedes están descargando la responsabilidad de la gestión en la Atención Primaria, que está desbordada que no tienen medios humanos ni materiales; falta de médicos, enfermeras, personal de administración y de equipos para realizar una atención que evite la presencia del paciente en los centros de salud.



En materia de Bienestar Social, el presidente del PP-CLM ha recordado que en Castilla-La Mancha hay 700.000 ciudadanos en riesgo de pobreza y/o exclusión social y más de 270.000 viven en situación de pobreza severa.



Y en materia de dependencia, más de 3.500 personas se encuentran pendientes de que se valore su grado de dependencia y más de 4.500 personas se encuentran pendientes de recibir la prestación que les corresponde por el mismo, en total 8.000 personas abandonadas por la gestión del Gobierno regional.



Así, ha lamentado que han muerto por la pandemia más de 2.500 personas, el doble de los datos oficiales. Además, a día de hoy hay 79 residencias con más de 400 mayores con diagnóstico positivo de Covid-19, ¿va a volver a decirles usted a estas 400 personas que no son válidos?, ha preguntado a Page.



Núñez propone la creación de un Plan Director de Servicios Sociales



Por ello, Núñez ha propuesto la creación PLAN DIRECTOR DE SERVICIOS SOCIALES que nazca del acuerdo interinstitucional, ya que es el momento de establecer un nuevo Convenio Marco con los Centros residenciales que responda a las necesidades actuales que estamos viviendo y de poner sobre la mesa una LEY DE CENTROS RESIDENCIALES que garantice ratios asistenciales, categorías profesionales y la adecuada gestión de los distintos grados de dependencia.



Además, en estos momentos tan difíciles hay que desarrollar sin más dilación un ambicioso Plan de Contingencia que permita adoptar las máximas precauciones y establecer protocolos específicos y muy concretos identificando con claridad cómo actuar ante cualquier contingencia derivada del Covid-19 y en previsión de que los datos puedan ir a peor en los próximos meses.



Por eso, ha propuesto respaldar sin fisuras y de manera real, con voluntad y presupuesto, al Tercer Sector. “Le propongo dotarles de seguridad jurídica y garantizarles la estabilidad económica con fondos y presupuesto”.



“Le pido que saquen ya las subvenciones de IRPF y de mantenimiento de servicios de atención a personas con discapacidad de la Dirección General de Discapacidad”.



En el ámbito educativo, Núñez ha recordado que la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en un vergonzoso 20,2%, 3 puntos por encima de la media nacional y 10 por encima de la europea. No hay educación infantil gratuita y universal. No se cumplieron las ratios alumnos aula.



Así, ha insistido en que el curso escolar se ha puesto en marcha gracias a la impagable dedicación de directores y profesores de los centros que desde agosto intentaron poner mecanismos para evitar el contagio del coronavirus.



No se han hecho test masivos, como era precepticvo. No hay enfermeros escolares. No hay medios tecnológicos suficientes para poder ofrecer clases no presenciales, ha lamentado.



En materia de Agricultura, el jefe de la oposición ha propuesto declarar la agricultura y ganadería como sectores estratégicos de la economía regional, y reestructurar el sector cooperativo regional y de venta en origen.



También, ha propuesto fomentar las producciones de calidad diferenciada y que éstas se vinculen a factores geográficos o a métodos de producción como la producción integrada, o el uso de métodos tradicionales.



Y, unido a lo anterior, “le pido que incorpore nuevas figuras de calidad a las ya existentes, como la lenteja pardina de la provincia de Cuenca o la Miel de la Alcarria conquense”.



“También le propongo realizar un plan de diversificación de la actividad económica en el medio rural y que luchemos juntos con todas nuestras fuerzas porque no se pierda ni un solo euros de las ayudas europeas en la futura reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC)”.





Además, apuesta que la caza sea una actividad generadora de riqueza y empleo en nuestra tierra, una actividad a la que se ha atacado desde su partido y que, con más de 100.000 licencias de caza, genera en nuestra región más de 24.000 empleos y aporta a la riqueza regional cerca del 2% del PIB regional.



En materia de agua, Núñez ha señalado que desde el PP-CLM “insistimos en que son todos los colectivos, asociaciones y comunidades de regantes los que, en la Mesa del Agua, tienen que proponer y que la decisión que salga de esa Mesa será la que nosotros respetaremos”.



“No cuente con nosotros para el impuesto del agua que pretenden en la Ley de Aguas y que pretende imponer una tarifa de dos euros fijos al mes y una cantidad variable. Déjese de impuestos que no es época de sangrar el bolsillo de los castellano-manchegos”.



Sobre despoblación, el presidente del PP-CLM ha señalado que, en los últimos 10 años, la población rural ha caído en nuestra región un 13,3%, más de 3 puntos por encima de la media nacional.



De los 919 municipios de CLM solo 35 están por encima de los 10.000 habitantes y 642 tienen menos de 1.000 habitantes.



Por eso, ha calificado de urgente aprobar una Ley de Comarcalización, que sirva para que puedan llegar fondos europeos finalistas directamente a las comarcas rompiendo el desequilibrio territorial, fondos que podrían destinarse al desarrollo integral de cada comarca y que estarían vinculados y serían compatibles con el trabajo de los grupos de desarrollo rural.



Y en el apartado de Fomento es importante priorizar en esta época y apostar por el transporte público y las ayudas a la rehabilitación de viviendas, además de garantizar la accesibilidad en el mundo rural.



Sobre cultura, Núñez ha asegurado que es necesario poner en valor el patrimonio histórico-artístico y cultural de nuestros municipios y convertirlo en una línea estratégica de desarrollo rural y autonómico.



Por eso, ha afirmado que es urgente aprobar un paquete de medidas específicas de apoyo al sector del espectáculo propiciando su celebración en espacios amplios donde se haga posible cumplir los aforos y mantener la distancia social, con protocolos concretos, reducción de cargas fiscales y ayudas y compensaciones económicas para favorecer la afluencia de público.

Y hoy, más que nunca, hay que apoyar al sector de la TAUROMAQUIA como parte fundamental de nuestra identidad y nuestras tradiciones y, para ello, le propongo reconocer la tauromaquia como industria cultural.



Además, es necesario aprobar una nueva Ley del Deporte que modifique y actualice la de 2015. También ha propuesto la creación de una escuela de deporte escolar, donde se dé formación especializada a profesores, entrenadores, familias y deportistas.



“Hagamos un plan de preparación para el envejecimiento generacional diseñado por un comité de expertos y coordinado con los servicios socio-sanitarios de CLM a través de la prescripción de actividad física por facultativos médicos”.



“Trabajemos juntos por nuestra tierra”



Por último, ha apostado por “trabajar juntos por nuestra tierra” pactando medidas reales y pactadas con la sociedad civil que pasa también por pactar unos nuevos presupuestos adaptados a las nuevas circunstancias económicas.



“La unidad es posible y yo se la ofrezco con toda sinceridad y humildad, pero esa unidad real y cargada de contenido solo cabe si se construye sobre la verdad y el consenso”.