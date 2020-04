Núñez reclama a Page la puesta en marcha de un Plan de Actuación urgente en las residencias de mayores

Tras la reunión por videoconferencia con el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Núñez ha denunciado que “la situación de las residencias de mayores de Castilla-La Mancha es insostenible” y ha recordado que en las cerca de 400 residencias de la región hay más de 380.000 mayores y 200.000 profesionales. “Hoy prácticamente el 50% de ellas cuentan con algún diagnosticado con COVID-19 y eso teniendo en cuenta que uno de los principales problemas es precisamente que no están realizando test para detectar el coronavirus ni a los profesionales ni a los mayores”, ha lamentado.



Por eso, el presidente de los populares castellano-manchegos ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha “que de manera urgente, como venimos reclamando en semanas anteriores, tome medidas de choque en las residencias de mayores, porque nuestros mayores no pueden esperar más, los profesionales de las residencias no pueden esperar más, es urgente la realización de test masivos a todos los residentes y profesionales”, para poder atenderlos como se merecen.



“Es además fundamental la llegada de equipos de protección masivamente a todas las residencias de mayores, porque el personal de las residencias de mayores está trabajando sin las medidas necesarias de protección y el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene la obligación de proporcionar de manera inmediata una solución a este problema”, ha recalcado Núñez, quien ha apuntado también la importancia de tomar medidas para paliar la falta de personal que hay en las residencias de mayores.



En este sentido, ha alertado de que “muchos profesionales están de baja como consecuencia del coronavirus” y ha reclamado que los mismos “tienen que ser sustituidos de manera inmediata para que no se pierda la atención a nuestros mayores”. “Nuestros mayores son quiénes han cuidado de nosotros, quienes nos han llevado hacia la Democracia y ahora no les puede dejar el Gobierno regional abandonados, es necesario actuar de manera urgente en las residencias”, ha añadido.