Núñez reclama retrasar el toque de queda a las 23:00 horas en la región

Así lo ha señalado Núñez en Cuenca, junto al presidente provincial del PP, Benjamín Prieto y el portavoz del PP, José Ángel Gómez Buendía, donde ha visitado el Mercadillo de la ciudad, resaltando que los ‘populares’ han defendido “en sede parlamentaria y en la calle” que este sector pudiera retomar su actividad adaptándose a las circunstancias sanitarias.



El presidente del PP-CLM ha incidido en que es fundamental retrasar el toque de queda para poder vincular el cierre de la hostelería a media hora antes (22:30 horas), con el objetivo de salvar el servicio de cenas y ayudar así a la reactivación económica del sector.



También, para el sector de la cultura, ya que cines, teatros o museos podrían tener actividad programada hasta ese límite. O para el sector del deporte, sobre todo para que el amateur tenga una mayor continuidad, ya que los entrenamientos suelen realizarse “cuando la gente deja de trabajar”, por lo que si el toque de queda no se retrasa estas actividades no pueden producirse.



Por todo ello, Núñez ha señalado Page cuenta con esta propuesta por escrito en el Palacio de Fuensalida, así como en las Cortes regionales. “Lo seguiremos haciendo hasta que entienda que una ayuda directa al tejido productivo de Castilla-La Mancha pasa por crear condiciones para que estos sectores puedan desarrollar su actividad”, ha añadido.



23-F: 40 ANIVERSARIO DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO



De otro lado, coincidiendo con el 40 aniversario del intento de Golpe de Estado del 23-F, el líder de la oposición ha destacado que un día como hoy sirve para “reafirmarnos en nuestro compromiso con la Democracia, con la libertad y con el Estado de Derecho que nos dimos los españoles hace algo más de 40 años”.



Un hecho que, según ha dicho, provocó en aquel momento “tensión, incertidumbre y miedo” a los españoles y que “puso en jaque” una Democracia “entonces creciente y que estaba fraguándose”.



Este intento de Golpe de Estado, para Núñez, llevó a que España, sustentada en el apoyo al Estado de Derecho y a las leyes, así como gracias al papel fundamental de la Corona y del Rey, superase este momento de tensión y hoy podamos disfrutar de una Democracia plena.



“Hoy, afortunadamente, tenemos la inmensa fortuna de vivir en una Democracia plena, de derechos y libertades, que nos permite opinar, elegir, actuar y ser dueños de nuestro destino”, ha añadido.



Por último, ha afirmado que, a pesar de que algunos dirigentes políticos digan que no vivimos en una Democracia plena, “lo es”, por lo que todos los demócratas “tenemos la obligación de seguir fortaleciendo las instituciones, fortalecer el Estado de Derecho y seguir utilizando los mecanismos del Estado y la Corona para fortalecer la Democracia y el régimen de libertades”.