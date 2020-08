Núñez reclama test masivos a los alumnos antes de que comience el curso escolar

A juicio de Núñez, Page no va a seguir los pasos de Ayuso por el simple hecho de tratarse de una iniciativa promovida por el Partido Popular.



“Una vez más el presidente de esta región no es capaz de primar los intereses de los vecinos de nuestra región promoviendo la realización de 1.000 pruebas diarias para conocer la carga vírica de las diferentes zonas de nuestras provincias, ha lamentado Núñez.



De esta manera, ha denunciado que Page “no está donde tiene que estar, y lo que es peor, que los ciudadanos ya ni lo esperan porque ven como una y otra vez se pone de perfil y evita solucionar los problemas de los castellano-manchegos”.



Ante esta actitud de pasotismo de Page, Paco Núñez ha reclamado hoy al Gobierno regional “que deje a un lado su falta de compromiso con esta tierra y que ejerza el cargo que ocupa”.



También, le ha exigido que “esté al mando de manera responsable y tomando decisiones como la que hoy proponemos en la peor crisis sanitaria que hayamos conocido”.



Núñez recuerda a Page que no ha concretado día ni hora para la reunión



Núñez ha recordado a Page que el PP-CLM lleva todo el mes de agosto solicitando por mensajes y llamadas mantener una reunión con el presidente regional sin obtener ningún tipo de respuesta, y que por ello se vio obligado a escribirle vía carta porque hasta ayer mismo no había obtenido ninguna respuesta.



En cuanto a esta misiva de Page, el líder de la oposición ha apuntado que en la misma no se concreta ni día ni hora y ha lamentado el juego que trae Page. Por ello, le ha instado a comportarse como “un ciudadano normal y de manera civilizada” porque la única finalidad del PP “es sumar y consensuar” y para para eso tiene que haber dos partes. Ahora, ha dicho Núñez, espera que escuche todas y cada una de las propuestas que los diferentes colectivos han trasladado al PP-CLM.



Page tiene la obligación de mantener los edificios y apostar por la rehabilitación del Fuerte de San Francisco



Por otra parte, Núñez ha recordado a Page que no puede mirar para otro lado y hacer “dejación de funciones”, anunciado promesas sin cumplir con una ciudad como Guadalajara, en referencia a nueva sentencia que obliga a la Junta de Comunidades a invertir en el mantenimiento de los edificios del Fuerte de San Francisco.



Así, ha insistido en que el Gobierno de Page tiene la obligación de mantener estos edificios, pero también la de apostar por su rehabilitación, ya que una orden judicial le obliga a realizar una apuesta firme desde el punto de vista de la inversión para su reconversión en espacios culturales y educativos, tal y como siempre lo hemos defendido desde el Partido Popular y así lo vamos a seguir defendiendo, ha apuntado.