Núñez solicita a Ayuso que haga `un esfuerzo´ por dejar `a un lado´ las `bravuconadas´ de Page

Así se ha pronunciado Núñez, en el Casar (Guadalajara), que ha asistido a la Misa en Honor a la Virgen de la Antigua, donde ha lamentado los titulares de Page en los que insulta y falta al respeto a los vecinos de Madrid en una búsqueda permanente de culpables para él salir exhibido de toda culpa.



En este sentido, ha recordado que los castellano-manchegos no somos gente que falte el respeto a la Comunidad Autónoma vecina ni gente que esté buscando un culpable siempre, sino, “gente que construye, que suma y aporta” y por eso, ha recomendado a Ayuso y a Mañueco que en el encuentro de mañana tengan el “talante suficiente” para dejar a un lado las malas formas de actuar de Page y para centrarse en tener asegurado un inicio de curso escolar con éxito.



De esta manera, Núñez ha insistido en que “proteger vidas” y garantizar la salud y la educación de nuestros hijos está por encima de titulares grandilocuentes de ningún presidente autonómico.



Page no ha hecho los deberes en el inicio del curso escolar



Además de esto, el presidente del PP-CLM ha denunciado que Page no ha “hecho los deberes” en el inicio del curso escolar, ya que va a comenzar con mucha “incertidumbre y preocupación” porque no se han bajado los ratios de los alumnos, no se ha incrementado la contratación de profesores, no se han adecuado los espacios y no se han previsto dos figuras fundamentales; la de la enfermería escolar y la de los test masivos de manera permanente en el tiempo para conocer la intensidad de la carga vírica en cada espacio educativo.



Por ello, ha vuelto a insistir al Gobierno de Page que adopte de manera “urgente” medidas fundamentales como la figura de la enfermería escolar, y que realice oleadas de test masivos para docentes y alumnos para evitar cualquier tipo de rebrote en la comunidad educativa.



Por todo lo anterior, Núñez ha asegurado que el PP-CLM seguirá trabajando “en esta semana tan importante con muchos retos en materia educativa” de la mano de docentes y de toda la comunidad educativa para garantizar que el curso escolar pueda comenzar en condiciones óptimas.