Paco Núñez: “Desde el PP-CLM seguimos construyendo una alternativa de futuro"

Así se ha pronunciado Núñez, en Guadalajara, momentos antes del acto institucional con motivo del Día de la Región, donde ha se ha dirigido a los castellano-manchegos con palabras de cariño y agradecimiento: “Podéis contar conmigo y con el PP porque estamos orgullosos de Castilla-La Mancha y de los castellano-manchegos”, ya que “somos gente honesta y trabajadora, con iniciativa, con capacidad de trabajo y de liderazgo y somos gente que, cuando estamos unidos, logramos cualquier objetivo que no proponemos”.



En este sentido, ha insistido en que esta alternativa que “estamos construyendo” es una “alternativa de región” y de una comunidad que se siente orgullosa de su tierra y de España y, por lo tanto, tiene una seña de identidad muy clara: “Crecer, progresar, mejorar la convivencia y las oportunidades, y dar libertad a esta tierra para que progrese y mejore”.



Por ello, Núñez ha recalcado que hoy, Castilla-La Mancha tiene que seguir generando empleo, creando oportunidades, mejorando su vida social, y progresando en el camino de la libertad y lo tiene que hacer de la mano de los castellano-manchegos en la alternativa de libertad y de oportunidades que estamos construyendo desde el Partido Popular.



Además de esto, ha recordado que “hoy es un día para acordarnos de los que no están” y de todos aquellos que en este año tan duro de pandemia “nos han dejado” y que estoy convencido que “desde el cielo cuidan de Castilla-La Mancha y de los suyos”.



Así mismo, ha señalado que sigue siendo un año muy difícil y que mucha gente continúa sufriendo los efectos de la pandemia, por eso Núñez quiere estar cerca de todo aquel que sufre y empatizar con los que lo están pasando mal para seguir ayudándoles a mejorar su situación porque, “a pesar de la dureza del momento”, tenemos que seguir siendo “optimistas” y construir una región de “futuro·.



Hoy celebramos un día en el que recordamos la importancia de “estar unidos”



Por otra parte, el presidente del PP-CLM ha asegurado que hoy celebramos un día en el que recordamos la importancia que tiene estar unidos y construir región y también del orgullo que sentimos todos por ser españoles: “Hoy también, desde Castilla-La Mancha es un día de España” porque somos una tierra que recoge lo mejor de todo lo que tiene este gran país, y por eso, Núñez ha mostrado su orgullo por sentirse “español y castellano-manchego” y de las cinco provincias que tiene esta tierra.



Y, sobre todo, “me siento orgulloso de su gente y de mis paisanos”, y, especialmente, de poder asistir hoy a este acto del Día de la Región, ya que el año anterior Page vetó la presencia de los partidos políticos en el Día de Castilla-La Mancha, siendo un “hecho sin precedentes” porque decidió que no pudiéramos ejercer nuestro legítimo derecho de representar a los castellano-manchegos en un día tan importante.



Por último, ha lamentado que Page se negara, -el año pasado-, a conceder la medalla de oro de la región al conjunto de la sociedad castellano-manchega, tal y como propuso el PP.CLM.



A pesar de ello, el presidente del PP-CLM “se alegra de que, aunque sea tarde, haya recogido esta propuesta de la oposición y hoy, por fin, podamos homenajear al pueblo castellano-manchego por su trabajo, por su valentía, por el tesón y por su esfuerzo y por todo lo que han hecho por sacar adelante a esta Comunidad Autónoma en un año tan complicado”.