Paco Núñez pide a Page que convoque elecciones en Castilla-la Mancha

Así lo ha indicado Núñez en rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha incidido en que si Page “tiene tan claro” que los ciudadanos van a respaldar su modelo de gestionar “que mejor que someterlo al voto de los castellano-manchegos”. “Lo puede hacer, está en su mano. Que lo reflexione y convoque elecciones”, ha añadido.



El jefe de la oposición regional ha recordado que Page y el PSOE de Castilla-La Mancha dicen que los resultados electorales en la Comunidad de Madrid “no son extrapolables” a la región, que “no se puede hablar de lo que ha pasado en Madrid porque no tiene que ver con Castilla-La Mancha” y que los resultados no se pueden interpretar en clave nacional o regional.



“Si así lo cree Page que convoque elecciones”, ha asegurado Núñez, al tiempo que ha reclamado que permita a los castellano-manchegos que vayan a las urnas para elegir el modelo político para gestionar el futuro de la región y elijan entre el modelo de los cierres, las prohibiciones o los altos impuestos del PSOE de Page y de Sánchez y el modelo de Libertad que representa el PP.



Núñez ha trasladado, en nombre de todo el Partido Popular de Castilla-La Mancha, su felicitación a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al PP de Madrid, así como al presidente Pablo Casado y al Partido Popular nacional, por el “rotundo éxito que anoche cosechaba el partido en la Comunidad de Madrid”.



Así, ha señalado que ayer los madrileños apoyaron de forma mayoritaria el proyecto político de Díaz Ayuso, un modelo político de una baja fiscalidad, que apuesta por la libertad, en el que cada ciudadano de forma libre sea dueño de su futuro, donde los ciudadanos están arropados y protegidos por su Gobierno.



Unos resultados electorales que, según ha aseverado Núñez, son extrapolables al conjunto del país, ya que la senda política que marca Madrid “siempre ha sido significativa” para la senda futura de los gobiernos nacionales y la influencia en las elecciones en el resto de los territorios, “especialmente en aquellos más vinculados con la Comunidad de Madrid como Castilla-La Mancha”.



Unos resultados que “marcan una tendencia clara”, ya que se elegía entre dos modelos, algo que planteó “el propio Pedro Sánchez”, cuando reclamó a los madrileños que eligieran entre el modelo restrictivo socialista o el modelo de la libertad del PP.



Así, ha dicho que el modelo del PSOE de Page y de Sánchez representa los cierres, las prohibiciones y los altos impuestos y el modelo del PP representa la libertad, los bajos impuestos y permitir a los ciudadanos que creen su propio destino, así como proteger la hostelería, a los autónomos, a las pymes, a la cultura o al deporte.



Por último, Paco Núñez ha afirmado que los ciudadanos de Madrid han hablado claro para decir que el PSOE “es tercera fuerza política”, por lo que después de las elecciones de ayer, los socialistas “ya no lideran ni la oposición en la Comunidad de Madrid”.