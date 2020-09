Paco Núñez recuerda que hace semanas propuso realizar de un millón de test y dijeron que eran ocurrencias

Así lo ha indicado Núñez durante una entrevista en el programa ‘La Ventana de Castilla-La Mancha’ de la Cadena SER, donde ha lamentado que el Gobierno de Page “no quiere pactar con el PP-CLM”, recordando que el documento que firmaron PSOE y Cs con el Ejecutivo regional ya “está obsoleto”, ya que no incluía el reparto de los Fondos Europeos, la negociación de los nuevos presupuestos regionales o la evolución de la pandemia y de la economía.



Igualmente, el jefe de la oposición regional ha señalado que propuso a Page luchar contra la ocupación desde Castilla-La Mancha, y días después en las Cortes regionales, el PSOE “no quiso saber nada del PP” para, dos semanas después, presentar una Ley contra la Ocupación, que se suma a la presentada por el PP-CLM. “Vamos a trabajar en que haya una ley conjunta”, ha asegurado.



Así como la propuesta de una Mesa de Trabajo con los agentes sociales con el objetivo de planificar el reparto de los Fondos Europeos de Reconstrucción para Castilla-La Mancha, a lo que Page “dijo que no” y esta semana “le hemos oído anunciar una mesa en cada provincia”.



Núñez ha incidido en que está proponiendo acuerdos a Page, y el presidente de la Junta “los rechaza” para, semanas después, “ponerlos en marcha” formando parte de la agenda política del Gobierno de Castilla-La Mancha. “Bienvenido sea”, ha añadido el jefe de la oposición, ya que el PP está a favor de que se compren 700.000 test, se creen Mesas de Trabajo con los agentes sociales o se luche contra la ocupación.



El principal objetivo de los ‘populares’, según ha dicho Núñez, es que la sociedad civil castellano-manchega participe en la reconstrucción de la Comunidad Autónoma.



Igualmente, el líder del PP-CLM ha abogado por abordar con rigor la situación que está sufriendo la región, tomando todas aquellas medidas que sean necesarias, que aún no se han tomado y que “estamos a tiempo de tomar para evitar” nuevos rebrotes.



Por ello, ha reiterado que si hace tres semanas se hubiera comprado el millón de test que propuso, ahora se podrían evitar situaciones como la de Talavera de la Reina, ya que se conocería la situación real de la pandemia en la región.



Núñez también se ha referido a la situación en la Comunidad de Madrid. En este sentido, ha criticado la tensión política por parte del PSOE de Sánchez que “va más allá de la pandemia sanitaria” y que “no ayuda a salvar vidas”, por lo que ha abogado por “rebajar la tensión”, ya que Sánchez debe dejar de “buscar culpables”, al igual que debe hacerlo Page, para “buscar soluciones” al ser los que tienen la responsabilidad de gobernar.



El presidente del PP-CLM ha destacado que mientras Madrid montó el Hospital de Ifema o está construyendo un nuevo centro para pandemias, en Toledo “se mantiene cerrado el nuevo Hospital Universitario” que debería estar “danto respuesta a la emergencia sanitaria”.



Para Núñez, la situación no debe simplificarse en “quien llega antes o quien compra más”, sino en evitar la tensión política entre comunidades, algo a lo que frases como las de Page “no ayudan”. Así, ha dicho que Madrid “aporta mucho a la economía de Castilla-La Mancha”, por ello ha incidido en que es vital que Madrid “crezca y tenga una buena economía”.