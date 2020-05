Page achaca la tasa de letalidad de Castilla-La Mancha a su población envejecida

En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, ha insistido en que "la letalidad tiene que ver fundamentalmente con la población" que es "objetivo" del virus, que "se ha cebado en general con más sufrimiento" con los mayores.

Además, ha apuntado que el 95% de los fallecidos presentaban alguna patología añadida. "Estamos hablando de que el virus se ceba con quien tiene más vulnerabilidad. En Castilla-La Mancha tenemos tres puntos más de personas mayores de 85 años, de cuarta edad; y dos puntos más de mayores de 70 años", ha enfatizado.

Además el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afeado que haya presidentes autonómicos que "presumen de no tener contagio" y aún así reclaman que el reparto de los fondos entre comunidades autónomas se haga en función de la población que tiene que atender cada territorio.

En una entrevista con Antena 3, recogida por Europa Press, García-Page ha vuelto a exigir que el primer tramo de fondos a repartir entre comunidades autónomas se realice a tenor del número de pacientes contagios e ingresos hospitalarios haya sufrido para región, aclarando que el segundo bloque será el encargado de atender la recuperaciones de las regiones en función del peso poblacional.

En este punto, ha considerado que Cataluña estaría "en la misma línea" de merecer fondos por la alta afectación que la pandemia ha tenido en su región.

Así, ha pedido sensatez, ya que si el dinero que liberará la Unión Europea para afrontar la pandemia lo hará en función de la gravedad de la crisis en cada país, es este mismo criterio el que habría que seguir en España.

Hasta el 1 de junio, ha señalado, la UE no terminará de cerrar el destino de estos fondos de recuperación, y hasta que ese horizonte no esté claro "no habrá negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", órgano en el que habrá que "aplicar el criterio con manera desproporcionada". "Lo contrario sería decepcionante".

PIDE AVANZAR DE FASES DE MANERA SEGURA

Emiliano García-Page ha celebrado que este lunes toda la región haya amanecido en fase 1, si bien ha reclamado poder avanzar a los siguientes estadios de manera segura.

Lo importante ahora es el control de movilidad entre provincias, ha apuntado García-Page, quien ha señalado todas las medidas restrictivas se han implementado únicamente para evitar el contagio.

En esta línea, ha celebrado el buen resultado de las medidas de confinamiento ya que gracias a ellas "se han evitado muchas muertes", algo que ha agradecido a la "disciplina" de todos los españoles "independientemente de si habían votado al Gobierno o no".