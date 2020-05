Page anuncia la adquisición de “nueve robots” que permitirán procesar un millón de test diagnósticos

Asimismo, el presidente regional ha avanzado la compra de “un millón de reactivos para hacer un millón de pruebas” que garantizan una capacidad diagnóstica para “dos o tres años”, ha señalado. A este respecto, García-Page ha indicado que “es determinante que la ciudanía sepa que ahora, desde la Atención Primaria, a cualquier motivo de alarma va a haber una detección rápida, muy rápida”, lo que permitirá, ha proseguido, “tomar decisiones con bastante urgencia”.



Así lo ha dado a conocer el presidente regional durante su visita a las instalaciones de ´Válquer Laboratorios´, empresa dedicada, desde hace 45 años, a la investigación y desarrollo del sector cosmético y que, desde la irrupción de la crisis del coronavirus, ha orientado su actividad a la fabricación de hidrogeles y otros elementos higienizantes.



En concreto, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha señalado que, con esta adquisición de máquinas procesadoras de TMA, la región se convierte en una de las primeras autonomías del país que dispone de este tipo de tecnología diagnóstica. En este sentido, García-Page ha precisado que, de ellos, cinco ya están instalados en la red pública de hospitales de la Comunidad Autónoma y, los cuatro restantes estarán operativos “en las próximas semanas”.



Convocatoria de 889 plazas del sistema sanitario



El presidente regional, Emiliano García-Page, ha anunciado que el próximo 3 de junio se van a convocar las primeras 889 plazas en el sistema sanitario para Oferta Pública de Empleo. “Serán las primeras de un proceso que va a llevar a convocar 3.617 plazas”, ha añadido.

En este contexto, ha recordado que “no hemos dejado de hacer cosas en materia de lucha contra la pandemia, somos la Comunidad Autónoma que más personal ha contratado para combatir la epidemia”. De esta manera, García-Page ha señalado que “va a ser un no parar en procesos selectivos” durante este año y el que viene, ha concretado, “para finalmente cumplir nuestro objetivo”, ha concluido.



19 millones de monodosis de higienizante



El presidente de Castilla-La Mancha se ha referido los 19 millones de monodosis de hidrogel que el Gobierno regional ha adquirido para repartir entre casi 16.000 establecimientos de hostelería de la región y “que serán una muestra más de afecto y ayuda al sector”, ha asegurado.



“Queremos que en las primeras consumiciones se puedan distribuir a modo de recordatorio, pero también para salvar vidas”, ha subrayado, al tiempo que ha avanzado que las primeras monodosis irán destinadas “para todos los estudiantes que se tienen que someter a pruebas presenciales y para los docentes que tienen que realizarlas, fundamentalmente en el mes de julio”.



En este marco, ‘Valquer Laboratorios’ fundada en 1975, será la encargada de proveer, gracias a la compra realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, de estos 19 millones de monodosis de hidrogel. Concretamente, se distribuirán 1.200 unidades para cada establecimiento hostelero, contribuyendo así a la consecución de las medidas de higiene para garantizar la reapertura segura de los negocios.



Minuto de silencio, recuerdo y homenaje



García-Page ha participado, a mediodía, en el minuto de silencio convocado con motivo del luto decretado en recuerdo y homenaje a las víctimas del COVID-19 en todo el territorio nacional. Anteriormente, el presidente autonómico ha valorado que esta iniciativa “no le corresponda a ningún partido ni a ningún aventurero, usando nuestros símbolos y nuestros sentimientos como lo que tienen que ser, únicos y unidos”, ha sentenciado.



A este respecto, el próximo 31 de mayo, ha explicado el jefe del Ejecutivo regional, será no laborable “pero no va a ser fiesta propiamente” por la pandemia del COVID. Será, ha proseguido, “un acto de reafirmación de nuestros valores como pueblo en la solidaridad que le debemos a toda la gente que se nos ha ido”.



“Coraje, ilusión y eficacia”



Durante su comparecencia pública, en las instalaciones de ‘Válquer Laboratorios’, empresa de carácter familiar, García-Page ha considerado que “en España no vamos a conseguir nada con eslóganes y con discursos, vamos a conseguirlo con mucho trabajo y con mucho esfuerzo”.



En este sentido, el presidente castellano-manchego ha añadido que “sería muy bueno tener claro que hay combinar coraje, ilusión y eficacia, y la eficacia va a ser determinante para la recuperación económica. Hay que ser, primero eficaz, y luego de derechas o de izquierdas, pero por ese orden”, ha subrayado el presidente regional.



En el transcurso de su visita, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco y por el alcalde de Villaminaya, Raúl Pingarrón.