Page anuncia la convocatoria de 3.225 plazas para Sanidad en Oferta de Empleo que comenzará “en mayo”

Así lo ha asegurado el jefe del Gobierno regional tras visitar las obras de ampliación y reforma del nuevo hospital de Albacete, así como el nuevo acelerador lineal del Complejo Hospitalario Universitario (CHUA). “Este hospital no significa solo un nuevo edificio, también significa, fundamentalmente, muchos más servicios, más personal y mucha más tecnología”, ha subrayado. Al respecto, García-Page ha resaltado que el Gobierno regional invertirá “50 millones de euros” en equipamiento tecnológico, “lo cual suma en conjunto, cuando el hospital esté acabado más de 200 millones de euros” de inversión en esta infraestructura.



En este contexto, el presidente castellanomanchego ha valorado el “acuerdo prácticamente unánime” alcanzado con los representantes sindicales “para seguir adelante con las ofertas públicas de empleo que hemos planteado”. En este sentido, ha enfatizado que “no vamos a parar” porque “se trata de ir renovando y sustituyendo y de ir ampliando y consolidando”, en un escenario de expansión, ha indicado.



“Aspiramos a ser la Comunidad Autónoma con la mejor ratio de personal por habitante, con lo difícil que es ahora competir en la captación de personal”, ha avanzado García-Page, que ha señalado la conveniencia de “fabricar profesionales lo más rápido posible y contratar a todos los que podamos”, ha recomendado. “Mucho más personal en mejores instalaciones y con una tecnología a la última”, ha resumido el jefe del Ejecutivo, que ha recalcado que Castilla-La Mancha es la autonomía de todo el país que “más está invirtiendo también en nuevos hospitales”.



De igual modo, el presidente regional ha valorado el “esfuerzo tremendo que ha hecho la profesión” en la lucha contra la pandemia, por lo que ha confesado sentirse “tremendamente agradecido como ciudadano y como presidente”. Asimismo, en referencia al proceso de vacunación, García-Page ha celebrado el inicio “hoy mismo” de la administración de la segunda dosis a la población de entre cinco y once años.



Una financiación más justa desde el consenso



Durante su intervención, el presidente regional ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómica para Castilla-La Mancha bajo la premisa de que “el Estado debe en conjunto, no menos del entorno de 1.000 millones de euros entre prestaciones sociales y deudas de servicios como la dependencia”.



En este ámbito, Emiliano García-Page ha anunciado que “en los próximos días” convocará “a los representantes de la dirección de los grupos parlamentarios en las Cortes” con el objetivo de “discutir ampliamente sobre las coordenadas de financiación y nuestras reivindicaciones”. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha apuntado que “hay grandes consensos de partida”, al tiempo que ha indicado la necesidad de establecer un “planteamiento de perspectiva”.



Durante esta visita, el presidente autonómico ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y el alcalde de la capital, Emilio Sáez, entre otras autoridades.