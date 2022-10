Page anuncia medidas fiscales extraordinarias en el Debate de la Región

Antes de que finalice el año, el Ejecutivo regional lanzará la mayor estrategia de empleo que ha habido en la región, “Castilla-La Mancha X el empleo”, para el periodo 2022-2025, que contará con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros (928,2 millones exactamente) y beneficiará a 280.000 personas, con prioridad para jóvenes, mujeres, personas desempleadas de larga duración, mayores de 50 años, colectivos vulnerables y personas con discapacidad.



100 millones de euros más para activar empleo



En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha garantizado que Castilla-La Mancha transformará en la próxima legislatura, de acuerdo con las diputaciones y los ayuntamientos, los planes de empleo en un nuevo ‘Programa de Apoyo Activo al Empleo’ que dará un servicio más integral y eficiente a las personas para la mejora de su empleabilidad, adaptándose a las oportunidades del mercado de trabajo. Dicho plan contará con un presupuesto de 100 millones de euros y se estima que beneficiará a 11.000 personas.



También ha avanzado que, antes de fin de año, saldrá publicada la mayor convocatoria de apoyo a la inversión empresarial de la historia de la región, dotada con 40 millones de euros y enmarcada en el Plan Adelante. Se espera que llegue a un millar de empresas.



Financiación y fiscalidad



“Creo que en un momento determinado va a ser importante que la gente tenga muy claro quién recorta y quién no recorta. Quién despide y quién no despide. Quién ayuda o quién literalmente le baja los impuestos a los que más tienen, y muy muy poquito a la mayoría de la gente”, ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha, que concibe los impuestos de manera progresiva y justa para que sirvan para garantizar los servicios, y los mínimos de igualdad, así como para estimular el crecimiento y el empleo.



Además, ha apuntado que “hay distintas formas de abordar las crisis, con alma o sin alma, con sentimiento, pensando en las personas o pensando solo en los números, pensando en los que más o pensando en los que menos. Me refiero en los que más padecen la crisis o en los que menos padecen las crisis. Tengo la suerte y el orgullo de estar acompañado por un magnífico gobierno y un grupo parlamentario que tiene muy claro que la forma de abordar las crisis, tanto la que abordamos del Covid como ésta presente, es ayudar en relación inversamente proporcional a los problemas de la gente. Ayudar al que más lo necesita”, ha argumentado Emiliano García-Page.



Por otro lado, ha indicado que lo que más le preocupa es que la gente hoy lo está pasando peor que hace un año por el problema de la inflación. Ante ello, se ha referido a “hacer con el gasto y en una parte con los ingresos un paquete de ayudas para que la gente pase lo mejor posible este problema de la inflación”. En este sentido, ha descartado una “una revisión fiscal o una revolución fiscal. Es simple y llanamente acomodar la situación a la gente que lo está pasando mal”.



“¿A ustedes les parece normal que haya propuestas que nosotros nos bajemos los impuestos en 800 cuando al 66 por ciento de la población solo se bajarían entre 3 y 8 euros?”, ha demandado el presidente de Castilla-La Mancha a los diputados asistentes en el salón de plenos de las Cortes.



A este respecto, ha recordado la resolución que se ha aprobado en el Parlamento regional que insta a presentar un planteamiento de armonización fiscal y, por tanto, como un cumplimiento de este compromiso total de las Cortes de Castilla-La Mancha “trabajaré como presidente para que en España las diferencias, las fronteras, los tabiques, las zanjas fiscales en lugar de ir a más, vayan a menos. Que ganemos en igualdad también”, ha reclamado.



Nuevas deducciones en el IRPF



Emiliano García-Page ha avanzado seis nuevas deducciones fiscales, dos de ellas relacionadas con la actividad económica. La suma de ellas asciende a unos 85 millones de euros.



Se ha comprometido, de cara al año 2023, a mantener la presión fiscal y consolidar el paquete de desgravaciones fiscales aprobadas a finales del año pasado, que tiene un carácter progresivo y solidario con el objetivo fundamental de favorecer a las familias, a las personas con discapacidad y a las empresas de la región, así como a incentivar la fijación de la residencia en zonas escasamente pobladas.



“El 90 por ciento de todas las desgravaciones fiscales de esta tierra las ha planteado y desarrollado este Gobierno”, ha rubricado García-Page.



Entre las nuevas propuestas ha hablado de una deducción extraordinaria que servirá para compensar los efectos de la inflación por contribuyente y descendientes y para paliar los efectos negativos de la inflación en los hogares más vulnerables. Así, los contribuyentes podrán deducirse de la cuota las siguientes cuantías por declaración: 200 euros para rentas inferiores a 12.000 euros, 150 euros para rentas inferiores a 21.000 euros, y 100 euros para rentas inferiores a 30.000 euros. Dicha deducción podrá incrementarse en 50, 37,5 o 25 euros respectivamente, por cada hijo a cargo del contribuyente. El impacto estimado de esta medida es de 75 millones de euros



La segunda deducción está relacionada con los centros de Educación Infantil. Según ha indicado, se va a duplicar la deducción existente por las cantidades satisfechas por custodia de hijos e hijas menores de tres años en centros de Educación Infantil, pasando del 15 al 30 por ciento y aumentando también el doble los límites máximos de deducción de 250 euros a 500 euros. Esta decisión tendrá un impacto estimado de 3,5 millones de euros.



La tercera medida será por gastos en educación. Según ha anunciado el presidente autonómico, se ha decidido incrementar la deducción ya existente de adquisición de libros de texto y enseñanza de idiomas por dos vías: aumentándola a todos los conceptos que estén relacionados con el aprendizaje del alumno fuera de los centros educativos (clases de refuerzo, acceso a internet, gastos por estudios fuera del municipio de residencia…) y aumentado el ámbito de aplicación a todos los niveles educativos, incluyendo, por tanto, la enseñanza universitaria, FP de grado superior y el resto de enseñanzas artísticas, plásticas y deportivas superiores. Así mismo ha garantizado que se van a duplicar los límites máximos de deducción previstos actualmente. Esta medida tendrá un impacto estimado de 5,5 millones de euros.



Con la adquisición de la primera vivienda habitual está relacionada la cuarta de las medidas que ha anunciado Emiliano García-Page. Para compensar el incremento del tipo de interés de los préstamos hipotecarios relacionados con la adquisición de la primera vivienda habitual, se va a llevar a cabo una deducción para menores de 40 años, de 150 euros para rentas inferiores a 12.500 euros en tributación individual y 25.000 en tributación conjunta, y de 100 euros para rentas inferiores a 27.000 euros en tributación individual y 36.000 euros en tributación conjunta. Esta medida tiene un impacto estimado de medio millón de euros.



Respecto a las deducciones relacionadas con la actividad económica ha dicho que, con la finalidad de favorecer el emprendimiento, se va a aprobar una deducción de un 20 por ciento por la inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital. La segunda de las medidas relacionada con la actividad económica y en coherencia con la estrategia sobre economía social, supondrá una aprobación de una deducción de un 20 por ciento por inversión en entidades de economía social. Ambas tendrán un límite de 4.000 euros.



En total las seis medidas suponen un coste estimado de 85 millones de euros.



Datos del paro



En otro orden de cosas, y en alusión a los datos del paro relativos al mes de septiembre de este año que se han hecho públicos hoy, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que ha subido en la región, si bien también lo ha hecho la afiliación a la Seguridad Social en 2.407 trabajadores, un 0,31 por ciento, el doble que la media nacional que es de un 0,15 por ciento.



“El balance de la EPA desde el año 2015 nos convierte en la primera Comunidad Autónoma en incremento de tasa de empleo. Tercera en incremento de ocupación. Segunda en crecimiento del empleo indefinido”, ha declarado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha aseverado, además, que en el ámbito de las mujeres “Castilla-La Mancha es la tercera en creación de empleo femenino”.



Intereses de España y de Castilla-La Mancha



El presidente de Castilla-La Mancha, que ha arrancado su alocución felicitando a la Policía Nacional con motivo de la celebración de los Ángeles Santos Custodios, ha aprovechado también para recordar y reconocer el trabajo de los profesionales de extinción de incendios, agentes forestales y medioambientales que hoy celebran su patrón, San Francisco de Asís.



“Soy muy firme, y además cada día que pasa si quieren lo voy a ser un poco más, con el concepto generoso, amable, de la unidad de España que tiene la inmensa mayoría de los españoles, no de los que se apropian de España, sino de los que ayudan a los españoles y españolas. Y, por supuesto, soy muy firme en la defensa de lo que me ha encargado la ciudadanía, que son los intereses de Castilla-La Mancha”, ha argumentado el mandatario regional, al tiempo que ha subrayado que “soy autónomo de mi partido. Y no solo soy autónomo de mi partido, sino que además tengo muy claro cuál es mi encargo, el encargo que me han hecho los ciudadanos. Y es, en el contexto de una España unida, defender sobre todo los intereses de Castilla-La Mancha. Eso que vaya por delante”, ha garantizado.



Para el principal partido en la oposición, García-Page ha pedido “rectifiquen señores del PP, o por lo menos, no engañen al señor Feijoó, -en alusión al cementerio nuclear- que esto es un escándalo, además de un agujero imposible de explicar”.



La intervención del presidente de Castilla-La Mancha ha incluido un grato mensaje para la esperanza y es que, “a pesar de la crisis, el enorme agujero de los recortes que venía de las crisis de 2007 y 2008, de la Covid y de Putin, les puedo decir que cuando termine esta legislatura habremos hecho dos programas y medio: el que prometimos, el que reclamaban las emergencias y el que va a ser determinante para salir del bache de Putin. Vamos a cumplir”, ha rubricado el presidente de Castilla-La Mancha.