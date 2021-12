Page anuncia una moratoria en la tramitación de nuevos proyectos de macrogranjas en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha no admitirán solicitudes, ni concederá nuevas autorizaciones ambientales integradas para la instalación de explotaciones ganaderas de porcino, también conocidas como macrograjas. Así lo ha avanzado esta mañana en Cenizate (Albacete) el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha reconocido el debate que hay sobre la mesa sobre las macrogranjas “y nosotros vamos a evitar la soberbia e intentar escuchar”.

“Entre todos debemos establecer un diálogo sereno sobre la normativa que debe regir este tema compatibilizando el sector económico y ganadero de la Comunidad Autónoma con las necesidades de sostenibilidad ambiental”, ha considerado García-Page. Así mismo, ha opinado que lo mejor sería un enfoque nacional sobre este tema, pero “ante la contradicción de intereses, se va a llevar a cabo un dialogo con la gente preocupada por este asunto para poder tomar decisiones sensatas”, ha matizado.



Vacunación a los menores de 11,10 y 9 años



El jefe del Ejecutivo castellanomanchego hacía estas declaraciones tras la inauguración del nuevo Consultorio Local de Cenizate. En este contexto, ha avanzado que a partir del 15 de diciembre se comenzará a vacunar frente a la Covid-19 a los más pequeños empezando por los de 11 y 10 años y una parte importante de los que están en la franja de 9 años.



A este respecto ha aclarado que, dando respuesta a las peticiones de muchos padres, las inoculaciones se llevarán a cabo en los centros médicos de atención primaria y otros tantos en los centros escolares, donde habrá unidades móviles con servicio de Pediatría.



Por este motivo ha “invitado” a los padres a estar pendientes de los mensajes que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, harán llegar a sus móviles indicando el lugar y la hora de la vacunación de los niños y niñas.



“Se vacunará una parte en centros educativos pero la parte mayoritaria se realizará en la red sanitaria, considerando que hay vacaciones de Navidad, y también en función de las dosis que lleguen”, ha apuntado Emiliano García-Page.



Defensa del territorio



En este orden de cosas, el mandatario castellanomanchego ha garantizado que “en esta tierra no va a haber nunca ninguna organización, ninguna institución y ningún Gobierno, que cuide más, atienda más y luche más por la población en todo su territorio, por la despoblación y por el mundo rural que nosotros”.



Frente a esa defensa que este Gobierno lleva a cabo en sintonía con el resto del país, el presidente de Castilla-La Mancha ha considerado que “el idioma no se puede utilizar nunca como arma arrojadiza” en referencia a la situación que estos días se está viviendo en Cataluña.



“Me gustaría que en España todo el mundo pueda hablar todos los idiomas que se pueda, pero sin utilizar el idioma como una frontera o una piedra que arrojar, y ya cuando se hace con los niños es especialmente dramático”, ha lamentado. Además, el jefe del Ejecutivo autonómico ha pedido no incurrir en ese problema porque “va contra la Constitución y el odio social es verdaderamente un arma muy peligrosa”, ha aseverado.