Page avanza que la región solicitará el estado de alarma al Gobierno de España para tener “base jurídica”

Así lo ha dado a conocer el jefe del Ejecutivo autonómico, a preguntas de los medios de comunicación en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde García-Page ha recogido, en nombre de la Comunidad Autónoma, el premio ´Turismo Interior´ con el que el periódico ´La Razón´ ha distinguido a Castilla-La Mancha.



En este contexto, García-Page ha indicado que “vamos a medir a lo largo de la semana que viene cuáles son las concreciones de ese estado” cuya solicitud aprobará mañana el Gobierno autonómico en su reunión ejecutiva. “Creo que hay mucho consenso entre todas las autonomías y lo que necesitamos es que haya una sensación general de protección”, ha considerado. A este respecto, García-Page ha reiterado que “me interesa mucho que haya una misma base argumental, una unidad de mensaje, de manera que España no sea un puzle y menos aún un rompecabezas, sino que tengamos un patrón nacional”, ha concluido.



Asimismo, el presidente regional ha señalado que “parece razonable que se extienda al conjunto nacional y se deje a las autonomías graduar”, ha precisado. “Se trata de afrontarlo como españoles”, ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico que ha considerado que no debemos “levantar barreras al virus, porque el virus se las salta”.



Adelantarse al virus



“Es mejor adelantarse a los acontecimientos y tomar medidas en este momento, por lo que pudiera pasar”, ha advertido el presidente castellano-manchego. En este sentido, García-Page ha resaltado que “nos importan no solo las limitaciones dentro de nuestra región, sino aquellas que afectan a unas regiones con otras”, al tiempo que ha insistido en la idea de que “independientemente de todo, se necesita una horma nacional”.



En este marco, el jefe del Gobierno regional ha señalado que “se trata de la movilidad del conjunto del país” y ha añadido que “el estado de alarma no son diecisiete estados de alarma”. A este respecto, García-Page ha planteado que “dentro de ese estado, haya un planteamiento de Estado, nunca mejor dicho”. En este punto, el presidente ha esperado que “no sean medidas contradictorias, que tengan una base graduable y por tanto una base única”. Por último, ha manifestado que “se trata de afrontarlo como españoles, no con fronteras autonómicas o administrativas”, ha concluido.



El optimismo como motor de recuperación



El presidente García-Page ha recogido uno de los once premios al sector turístico que el periódico que dirige Francisco Marhuenda ha entregado, este viernes, en el Castillo de Santiago de esta localidad gaditana. “El que viene de muy lejos viene a consumir turismo rural, patrimonio, castillos, culturas, civilización, idioma que ya hablan 582 millones de personas en el mundo”, ha reflexionado el jefe del Gobierno regional.



En este marco, García-Page se ha referido al turismo como “un ejemplo clarísimo” de que “el 90 por ciento de los temas que se nos han bloqueado con el virus son recuperables”, por lo que ha lanzado un mensaje de “optimismo” a todo el conjunto del sector aquí representado. A este respecto, el presidente autonómico ha aseverado que no tiene dudas de que “cuando se reestablezca la seguridad en la movilidad en el transporte, España volverá a ser potencia turística”.



En esta entrega de reconocimientos, García-Page ha recibido el galardón de manos de Andrés Navarro, consejero Delegado de ´La Razón´, y de Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Asimismo, el presidente de Castilla-La Mancha ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empleo y Empresas, Patricia Franco; y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández.