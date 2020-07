Page avanza un nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral en el contexto de la pandemia





Así lo ha dado a conocer el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, en las Cortes regionales, donde ha asistido a la presentación de las emisiones, con tecnología 5G, de Radio Televisión Española (RTVE), que convertirán al Parlamento autonómico en el primero de todo el territorio nacional en contar con este equipamiento para la emisión de señales institucionales y retransmisión de actos, entre otros acontecimientos.



En este marco, García-Page ha explicado que las ayudas de este nuevo decreto se establecerán a través de dos líneas de apoyo, “o bien para la contratación de personas que puedan suplir a los padres, o bien, en todo caso, para compensar los problemas que, en materia de conciliación están teniendo miles de trabajadores y trabajadoras en la Comunidad Autónoma”, ha precisado.



A este respecto, el presidente regional ha subrayado la necesidad de “tomar decisiones que afectan a la convivencia”, en este nuevo escenario en el que “se ha multiplicado la complicación que ya había, en una sociedad compleja como la nuestra”, en el ámbito de la conciliación. En este sentido, ha indicado que la aprobación de este decreto es fruto del consenso alcanzado “con empresarios, con sindicatos, y también con Ciudadanos”.



Test a todos los docentes del sistema educativo regional



El presidente castellano-manchego ha anunciado que, “antes de que comience el curso”, “pretendemos hacer pruebas de diagnóstico a todos los docentes y a todo el personal que trabaja en la educación, tanto pública como concertada” de la Comunidad Autónoma. En este sentido, García-Page ha subrayado que “el coronavirus es un problema sanitario, no tiene otra interpretación”.



Asimismo, García-Page ha señalado que “vamos a tener un sistema de vigilancia permanente en todos los centros” de la región para que “a la menor alarma, podamos, literalmente, reaccionar”. A este respecto, el presidente regional ha considerado que no se debe “generar ningún tipo de inquietud innecesaria, responsabilidad toda; inquietud, la justa”, ha sentenciado.



Inversiones sanitarias en las provincias de Albacete y Toledo



En este contexto, García-Page ha avanzado algunos proyectos sanitarios que se pondrán en marcha en las próximas fechas, tal es el caso de este viernes, día en que “vamos a empezar ya la recta definitiva de la contratación del proyecto del hospital de Albacete”, ha manifestado.



Asimismo, el presidente autonómico ha dado a conocer que “vamos a estudiar y cerrar las novedades del plan de renovación del hospital de Hellín”, del que ha detallado que “será más grande de lo previsto”, después del incendio que se produjo a finales del pasado mes de mayo.



En referencia a las inversiones sanitarias de Toledo, García-Page ha anunciado que el Centro de Salud del barrio de Santa Bárbara, en la capital regional, abrirá “el 30 de septiembre”, ha indicado. En este marco, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego se ha referido, además, al equipamiento del nuevo Hospital de Toledo, que se ha reactivado tras el “parón de los trámites administrativos, que suspendieron los plazos de los contratos de alta tecnología”, ha explicado. De esta manera, García-Page ha señalado que, “si no hay ningún tipo de exceso en los brotes, si está la situación contralada en otoño, empezar con el proceso de mudanza”, ha explicado.



Defensa de los medios de comunicación



García-Page ha realizado también una firme defensa de los medios de comunicación “que tienen que estar excluidos de cualquier tipo de bamboleo político”, ha subrayado. Así lo ha señalado el presidente de Castilla-La Mancha, que ha considerado que “los medios son medios, quien se los plantea como fines en sí mismos, pervierten la función del medio de comunicación”, ha concluido



En este acto de presentación de las emisiones de Radio Televisión Española, con tecnología 5G, el presidente regional ha estado acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero; la portavoz del Gobierno autonómico, Blanca Fernández; el director de Estrategia Tecnológica e Innovación Digital de RTVE, Pere Vila; y el director general de TELECOM C-LM, Wenceslao Sánchez de la Peña.