Page avisa de que pedirá medidas nacionales "más rotundas" si no se controla la tercera ola

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , que ha advertido este lunes que si la llamada tercera ola de contagios por COVID-19 no se controla pedirá "medidas más rotundas a nivel nacional". "Confío en que los casos bajen de forma notable. Los datos lo avalan, pero si no habrá que tomar decisiones de carácter global".

La referencia de Page llega no mirando precisamente a Castilla-La Mancha, sino hacia Madrid, porque a su juicio “de nada sirve que aquí nos esforcemos si en otros lugares de España no lo hacen”, ha dicho al tiempo que ha aseverado que “no se puede ser generoso en unas comunidades autónomas mientras que en otras hacemos restricciones”.

Sobre esas “restricciones”, García-Page ha destacado que esta es una de las regiones que más ayudas dispensa a los autónomos, a la hostelería y a las pymes, recordando que Castilla-La Mancha brinda ocho veces más aportaciones a la hostelería y al pequeño comercio que la Comunidad de Madrid.

Además García-Page ha recordado que se han emitido 1,2 millones de recetas a ciudadanos con tarjetas sanitarias de Madrid, y la cifra no baja. "Hablamos de una sexta provincia que vive en nuestra tierra, y no tengo ningún reproche que hacer, es un problema que hay que arreglar entre todos, pero no hay que ocultarlo", ha añadido.

"En verano podrían estar vacunados dos de cada tres castellano-manchegos"

Mucho más optimista se mostraba García-Page con el tema de la vacunación y ha señalado que "en verano podrían estar vacunados dos de cada tres castellano-manchegos", tras informar que hoy que hoy lunes han llegado nuevas vacunas.