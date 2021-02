Page baraja ampliar el toque de queda hasta medianoche con "especificaciones"

En una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, García-Page ha señalado que la decisión final se valorará "con los profesionales a lo largo de estos días" y ha explicado que reducir las restricciones tiene un planteamiento "pedagógico" ya que los ciudadanos aceptan las medidas cuando los indicadores de contagios son altos pero lo aceptan "mucho mejor" si cuando los indicadores se normalizan se recupera "algo" la normalidad.



Lo que ha avanzado ha sido que "estamos en disposición" de trasladar el toque de queda desde las diez de la noche (actuales) hasta las doce aunque "posiblemente con algunas especificaciones según los sectores" y, en todo caso, siempre "con mucha prudencia".



García-Page ha reconocido que ha sido "durísimo" firmar decretos con restricciones, pero ha resaltado que "lo que más me hubiera dolido es que no hubieran sido eficaces", sobre lo cual ha subrayado que "todas las medidas que hemos adoptado, por municipios o en el conjunto de la región, han tenido una eficacia tremenda".



Ha defendido que esta realidad "no se puede desconocer" ya que controlar el virus es la "prioridad" de todos los gobiernos "incluso para mejorar la economía".



También ha agradecido el comportamiento "muy mayoritario" de la sociedad, que ha cumplido las normas decretadas, lo que ha dado como fruto los niveles "muy buenos" que tiene Castilla-La Mancha en este momento.