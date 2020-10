Page consensuará con los agentes sociales las medias a tomar ante el Estado de alarma

El presidente hacía estas declaraciones en comparecencia pública, una vez finalizada la XXIII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado de manera telemática y que ha contado con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así, desde el Palacio de Fuensalida, García-Page ha coincidido con los parámetros estratégicos que Europa plantea para el futuro y ha reivindicado, entre otras cuestiones, que Europa centralice actuaciones tales como las adquisiciones de la vacuna que garanticen el suministro a todos los países miembros.



Del mismo modo, ha sugerido que se aborde con los empresarios el dinero y las inversiones que llegan de Europa que “ya se han convertido en un proyecto de esperanza”. El jefe del Ejecutivo regional ha considerado que los fondos que ha planteado la Unión Europea tienen que ir dirigidos a “tapar la hemorragia, a taponar la herida, sobre todo para tapar la falacia de los que contraponen la economía con el virus”, ha dicho, convencido de que “si no atacamos el virus no arreglaremos la economía”.



El presidente de Castilla-La Mancha ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea su interés por escuchar a todas las comunidades autónomas del España, así como la referencia que hace escasas semanas hizo a la buena gestión de esta región para paliar los efectos de la pandemia.



140.000 millones de euros



Para el presidente del Gobierno de Castilla-la Mancha la presencia hoy de la presidenta de la Comisión Europea escenifica la unión completa de todos los países miembros en la lucha frente al virus. Del mismo modo, ha valorado que sean 140.000 millones de euros los que van a llegar a las arcas del Estado español procedentes de Bruselas, un dinero que va a servir para “ayudar a las pymes y a las grandes empresas a crear riqueza y empleo”, ha apuntado.



Así ha referido que el Gobierno de Catilla-La Mancha ya está en contacto con medio millar de empresas para hacer uso de los fondos que llegarán de Europa y conseguir que cada euro que entre de Bruselas se convierta en cuatro de inversión.



En este sentido, ha apelado a la unidad de todos los partidos políticos a los que ha pedido “consenso” para que “nadie se fije en quién toma la decisión si no en qué decisión se toma para acabar con el virus”.



“Prefiero un estado de alarma que 17 estados de alarma”, ha aseverado al tiempo que se ha mostrado convencido de que no se puede “combatir al virus sin el Estado” a lo que ha añadido que “PP, PSOE y Cs deben estar de acuerdo y que las limitaciones de derechos no pasen por la Comunidades Autónomas sino por el Congreso de los Diputados”.



El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que el decreto del Gobierno de España se aplicará de forma literal “sin más limitaciones, ni añadidos, y si las hubiere se hará en consonancia con los representantes sociales y con los datos que se nos aporte desde nuestro sistema sanitario”.



Fondos UE



El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha informado a los presidentes autonómicos, que más del 50% de los proyectos del Plan de Recuperación europeo serán ejecutados por las comunidades. Con los fondos europeos se podrán promover proyectos o programas en vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su parte, ha manifestado, “Europa está con ustedes” y ha garantizado que España es el segundo mayor receptor de los fondos europeos y ha invitado a trabajar en equipo para que este plan tenga éxito.