Page mantendrá las plantillas de profesorado ampliadas por el covid

En este contexto, el presidente -que ha llegado a Tarancón procedente de Torrubia del Campo tras inaugurar una Vivienda de Mayores-, ha destacado el importante trabajo que desempeñan los profesionales de los servicios sociales, así como los sanitarios y el cuerpo de docentes. “Hacemos lo que está en nuestras manos”, ha dicho, al garantizar los puestos creados en los centros educativos con motivo de la pandemia, una decisión que, según ha argumentado, se hace mirando al futuro de las jubilaciones.



“Soy un forofo del esfuerzo y centros como éste de Tarancón son fábricas de inteligencia, y esta es una industria esencial porque lo que ocurra de aquí en 20 o 30 años tiene que ver con lo que aquí ocurra ahora”, ha manifestado García-Page, que ha aprovechado para felicitar a los constructores del instituto.



En este orden de cosas, ha señalado el acierto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en llegar a un acuerdo con los representantes de la Educación concertada en la región. “Siempre apostaré por llegar al entendimiento, porque eso significa que vamos juntos en la dirección de la educación con mayúsculas”, ha apuntado, al tiempo que ha garantizado que “lo que depende de nosotros no lo dejamos a la suerte”.



Desarrollo Covid-19



Por otro lado, y en alusión a la situación de la Covid en Castilla-La Mancha, el presidente ha recordado que desde hace un mes esta región está dando “los mejores datos Covid del país” y ha recordado que ya es un 60% la población que está vacunada, con la pauta completa para hacer frente a la enfermedad.



“El volante de la pandemia ahora lo llevamos nosotros y tenemos que adaptarnos a vivir con este problema que no se puede convertir en una psicosis crónica”, ha argumentado. En este contexto ha avanzado que las cosas van “razonablemente bien” en la región y, como prueba de ello, ha adelantado que entre el día de hoy y mañana saldrá una nueva resolución por la que se amplía al aforo en las plazas de toros al 75% de su capacidad “sin tresbolillo”, ha especificado.



Precisamente hablando de esta enfermedad, el presidente regional ha lamentado las pérdidas de las personas a las que no se ha podido salvar y ha avanzado que algunas de las secuelas que va a dejar la Covid en la sociedad están directamente relacionadas con las enfermedades mentales.



A este respecto, ha pedido “sensibilidad para las personas y familiares relacionados con las enfermedades de salud mental” así como para la construcción de infraestructuras dedicadas al cuidado de las mismas, reclamando la plena integración de estas de la mano de la convivencia.



Trasvase Tajo-Segura



En otro orden de cosas, Emiliano García-Page ha aplaudido las directrices que en materia hídrica está adoptando el Gobierno de España, ya que “por primera vez los que ponen los recursos a las decisiones del Estado sobre el trasvase son otros y no los de Castilla-La Mancha”. Así, se ha mostrado convencido de que “vamos ganando centímetro cúbico a centímetro cúbico, vamos ganando camino y cauce a la política de gestión del agua”.



“Quiero ver cómo se termina un conflicto que enfrenta a la España seca con la España seca”, ha apuntado, reconociendo en el Gobierno de España una “sensibilidad coherente” que pone límite a la voracidad de la gestión del agua.



Del mismo modo, ha reiterado su voluntad de alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas vecinas para poder llegar a una solución en el conflicto hídrico y decir con acierto que “el agua es y ahora empieza a ser un poco más de todos”.