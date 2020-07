Page plantea que España destine al menos el 25% de su gasto sanitario total a la Atención Primaria

En una comparecencia de prensa en el Monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla (La Rioja), donde se ha desarrollado la XXI Conferencia de Presidentes autonómicos para abordar el reparto de fondos europeos con los que hacer frente a los efectos de la Covid, García-Page ha recordado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma “que más gasta en función de su presupuesto en Atención Primaria”, insistiendo además en que es mejor “prevenir que curar”.



Asimismo, ha avanzado que Castilla-La Mancha contará con una APP, en cuyo desarrollo se está trabajando ya, para poder establecer un seguimiento de la normativa que sobre los lugares de ocio nocturno se va a aplicar en la región.



“Creemos que eventualmente puede tener muchísimas aplicaciones, hasta el punto de que solo descargándose un código QR, y a través de un registro estrictamente sanitario, quedará registrada toda la información que se necesita para que, en el caso de que se produzca un contagio, podamos rastrearlo sin ningún tipo de dificultad”, ha explicado el presidente.



Foro conjunto en la lucha contra el virus



Por otro lado, y también en el aspecto sanitario, el presidente castellano-manchego ha insistido en la necesidad de que todas las regiones establezcan un foro conjunto para tratar las decisiones que tengan que ver con la lucha contra la Covid de una manera más coordinada. Así, ha insistido en que el “gran objetivo que nos vamos a marcar todos es que no sea necesario volver al estado de alarma”, y ha propuesto que “se mejoren los mecanismos” con el objetivo de que las autonomías cuenten con “medios para el control de la epidemia”.



Además, ha querido distinguir “entre dos etapas que son por sí mismas incomparables, pues no se pueden comparar las cifras del estado de alarma, donde no había ni test, con las cifras de hoy” y, en este sentido, ha señalado que Castilla-La Mancha cuenta hoy con una “situación extraordinaria” al respecto, “con pleno control de nuestro sistema y cosechando datos muy por encima de la media española y europea”.



Fondos Europeos y presupuestos



Por otro lado, el presidente autonómico se ha referido a los fondos europeos y ha apuntado que “si España quiere tener credibilidad” en la recepción de los mismos, “tiene que haber un apoyo global a los Presupuestos del Estado, que son más del Estado y más del país que nunca. No serán tanto del Gobierno, como del Estado”, ha sentenciado.



En este ámbito, ha solicitado que “entre todos ayudemos a que se cree un clima para que exista un apoyo transversal, global, a las cuentas públicas del 2021”, y ha asegurado que los fondos europeos de recuperación tras la crisis sanitaria deben dedicarse a "objetivos estructurales y de futuro", y a buscar “cohesión territorial".



Ratificación del acuerdo con Airbus



En la rueda de prensa posterior a la XXI Conferencia de Presidentes, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aplaudido “la ratificación del acuerdo con Airbus que, en concreto, tiene un beneficio muy claro y muy rotundo en mi tierra”, ha señalado.



Así, se ha referido al “núcleo industrial que se va a reconfigurar en Albacete” para consolidar entre 400 y 500 puestos de trabajo, un proyecto “en el que venimos trabajando desde hace más de un año”, ha relatado.



Una PAC “determinante” para España y Castilla-La Mancha



García-Page también se ha referido a la Política Agraria Comunitaria (PAC) a la que ha calificado como “determinante para España y, particularmente para comunidades como Castilla-La Mancha”.



El presidente regional ha señalado que “conviene complementar y ver con perspectiva conjunta el gasto directo de la PAC con los fondos que se van a incrementar en relación con el desarrollo rural”. A este respecto, García-Page ha considerado que “habrá más aportación, habrá más ingreso en el medio y en el largo plazo para el conjunto de la Comunidad Autónoma”.



“Torra se equivoca no acudiendo a la Conferencia de Presidentes”



En otro orden de cosas, y a preguntas de los medios sobre la ausencia del presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, y la incorporación a última hora del lehendakari Iñigo Urkullu, el jefe del Ejecutivo regional ha sido contundente al señalar que “el señor Torra se equivoca no acudiendo” a esta Conferencia de Presidentes.



“Lamentablemente para la mayoría de los catalanes, cada vez que da una espantada de esta naturaleza pierde legitimidad para reclamar", ha asegurado García-Page, antes de añadir que “cuando uno quiere defender sus intereses, lo tiene que hacer en cualquier mesa, en Europa, en las instituciones constitucionales y en todas las administraciones”.



El presidente castellano-manchego ha agradecido finalmente la presencia Urkullu y ha mostrado su deseo de que este tipo de reuniones “fueran normales y que nadie se autoexcluyera", ha apostillado.