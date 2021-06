Page recuerda, en el día de Corpus, a todas quienes con su trabajo, “han puesto pie en pared al virus”

García-Page, que ha acudido acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez; por el consejero de Fomento, Nacho Hernando; y por la viceconsejera de Relaciones Institucionales, Margarita Sánchez, se ha mostrado convencido de que la unidad es la mejor manera para luchar contra la pandemia.



En este sentido, ha destacado “la unidad que se ha demostrado entre toda la sociedad, independientemente de si es de derechas, de izquierdas, si se es alto o bajo, si se piensa de una manera o de otra, si se cree en Dios o en ninguno”, sino que tiene que ver “con el hecho de que todos éramos víctimas en potencia y lo seguimos siendo”, ha apuntado, reivindicado que esa unidad se mantenga para las cosas más importantes del país.



Así mismo, ha reconocido la iniciativa de celebrar “un Corpus diferente” y se ha mostrado convencido de que “aunque no se hubiera hecho nada, no hay toledano que no recuerde perfectamente el aroma y todos los sentidos que se ponen a flor de piel este día”. Del mismo modo, ha destacado la buena jornada climatológica que hoy se da en la ciudad, esperanzado en que “sea el último Corpus que se celebre con restricciones”.



Actualidad nacional



En otro orden de cosas, y en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación sobre sus impresiones ante el proceso judicial abierto a la ex presidenta de región, García-Page ha sido tajante al advertir “yo lo único que puedo decir es que no somos iguales y yo no voy, bajo ningún concepto, a exhibir ningún tipo de alegría, al contrario, deseo lo mejor en lo personal tanto a ella como su marido”. Así ha apuntado que confía en la justicia y que “tiene presunción de inocencia, como cualquier persona, y lo que hay que hacer que funcione el sistema judicial”.