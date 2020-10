Page subraya la “constante prevención” del cáncer de mama como un elemento fundamental de la gestión sanitaria en la región

Así lo ha señalado García-Page, en Villarrobledo (Albacete), durante la inauguración de un tramo de la carretera CM-3119 en cuya rehabilitación y mejora el Gobierno autonómico ha invertido casi un millón de euros. En este contexto, el presidente regional ha indicado que “la inversión en sanidad, más allá de las epidemias, es una dinámica de constante investigación y de constante trabajo”. Asimismo, ha destacado la ampliación de los “planes de prevención al cáncer de colón y al cáncer de cérvix que están salvando, ya a día de hoy, miles de vidas también”, ha añadido.



Prevención, también contra el coronavirus



En este marco, el presidente autonómico ha insistido en la necesidad de prevenir esta y otras enfermedades, algo que ha quedado especialmente demostrado en los últimos meses, por lo que ha recordado que el Gobierno regional ha puesto hoy en marcha “una nueva operación de distribución masiva” de mascarillas a través de la red de oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma que, además, son “lavables y más duraderas”, ha precisado, por lo que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental.



El presidente García-Page ha resaltado que Castilla-La Mancha es “de las pocas regiones que lo están haciendo de esta manera”, en referencia a este tercer “envío masivo”. Asimismo, ha apelado a la ciudadanía a “hacer uso” de estos elementos de protección, más aún, teniendo en cuenta que, a causa de la pandemia, se acumulan “meses de gasto para familias que, a veces, tienen auténticos problemas” para abordar la adquisición de elementos de protección.



“Las hemos planteado de forma que todo el mundo se pueda sentir identificado con la prevención y lo que representa de símbolo de la Comunidad Autónoma”, ha explicado el jefe del Ejecutivo regional en alusión a la inclusión de las banderas de España y Castilla-La Mancha en el diseño de las mascarillas. En este sentido ha apelado a “que destaque, no solo su carácter preventivo, sino también nuestra simbología, la que nos une”, ha sentenciado.



“Necesitamos consensos, no necesitamos peleas”



A preguntas de los medios de comunicación sobre la moción de censura planteada por Vox, el presidente castellano-manchego ha considerado que “a lo mejor Vox se hubiera echado atrás en el planteamiento, porque aquellos planteamientos que se deben de arrebatos, no tienen mucho sentido”, ha explicado. Asimismo, ha definido esa moción de censura como “la expresión máxima de la radicalidad en un momento en el que cuesta entender que queramos desestabilizar, más todavía, la política”.



Por este motivo, García-Page ha incidido en que “este es un momento en el que necesitamos consensos, no necesitamos peleas”, al tiempo que ha mostrado su deseo de que cuando la moción “pase y fracase”, se produzcan acuerdos entre los grandes partidos. A este respecto, el presidente regional ha insistido en que “las grandes cosas de este país se tienen que acordar siempre entre el PP y el PSOE, para los grandes temas, incluidos los judiciales”, ha concluido.



En este acto, el presidente autonómico ha estado acompañado, entre otros, por el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el delegado de la Junta en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; y los alcaldes de las principales poblaciones beneficiadas por estas intervenciones de mejora en carretera CM-3119, como Simón Valentín Bueno, primer edil de Villarrobledo, y su homólogo en Munera, Desiderio Martínez.