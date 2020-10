Principio de acuerdo para poner fin a la huelga de las ambulancias

Sin embargo, los convocantes mantienen de momento la convocatoria de huelga, que el lunes pasará a ser indefinida, “hasta ver plasmado en el papel ese acuerdo”, indicaron el responsable regional del sector de CCOO-FSC, Alfonso Tercero, el presidente del comité de empresa de SSG-Digamar en Ciudad Real, Juan Antonio Martín Cortijo, y la responsable sectorial de USO-CLM, María Notario, durante la concentración semanal de huelguistas ante la consejería de Sanidad.

“Una vez que tengamos en el papel un acuerdo firmado por las empresas porque el Sescam aporta el dinero, será cuando desconvoquemos la huelga”, indicó Tercero; que justificó la “prudencia” de los convocantes “porque en las anteriores ocasiones se nos dijo lo mismo, se desconvocaron las huelgas que había previstas en su momento y el dinero no llegó a las empresas y por tanto a los trabajadores.”

“Si se confirman esa solución y ese acuerdo entre las empresas y la Administración, destinando la totalidad de la partida económica (prevista para en los concursos para la adjudican del Transporte Sanitario, que se adjudicó por 24 millones menos) a asumir la mejora de las condiciones, la contratación de personal y el cumplimiento de las tablas salariales, una vez este plasmado en el papel, los convocantes daremos por finalizado el conflicto”, subrayó Tercero.

Para ello, Tercero, Martín Cortijo y Notario registraron durante la concentración de hoy una petición de reunión urgente con el consejero de Sanidad y la gerente del Sescam, petición que también han remitido ya a las empresas adjudicatarias del servicio en las cinco provincias de la región.

Posteriormente, dirigiéndose al centenar de trabajadores concentrados ante la consejería de Sanidad, el responsable de CCOO destacó que “sabemos que el acuerdo viene posibilitado por la huelga, es fruto la huelga, de la movilización, del esfuerzo que estáis haciendo todas y todos”, palabras que fueron aplaudidas y coreadas por las/os trabajadores/as con un “esta huelga la vamos a ganar”

En el mismo sentido, Juan Antonio Martín Cortijo subrayó ante los huelguistas -buena parte de ellos, procedentes de Ciudad Real- que “la huelga rinde buenos frutos.”

“Sabéis que yo soy de UGT. La iniciativa de comenzar con las huelgas salió del comité de empresa de Ciudad Real (que él preside). La UGT a nivel regional no me ha apoyado, pero aun así yo he tirado para adelante, porque entiendo que no estamos pidiendo ni para CCOO ni para UGT ni para USO, estamos pidiendo para todos los trabajadores. La huelga era necesaria y rinde buenos frutos”, recalco Martín Cortijo.