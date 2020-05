Prorrogado el dispositivo frente al COVID19 de Geacam y Agentes Medioambientales

Escudero ha hecho esta afirmación, antes de poner en valor las más de 22.500 actuaciones que ha llevado a cabo el Dispositivo Extraordinario del Gobierno de Castilla-La Mancha integrado por Geacam (empresa pública medioambiental), y el Cuerpo de Agentes Medioambientales para mitigar los efectos de la pandemia, principalmente en los núcleos rurales atendiendo a los sectores de la población más vulnerables como son los mayores.



“Cuando se cumplen 48 días desde que el presidente, Emiliano García-Page, nos encargó poner este Dispositivo en marcha en tiempo record para cubrir las necesidades de nuestros pueblos y de las personas mayores que allí habitan, no nos podíamos imaginar que seriamos capaces de llevar a cabo 470 actuaciones diarias en las más de 11.500 visitas que hemos hecho a nuestros municipios y pedanías a tal efecto”, ha recalcado el consejero. “Para que se hagan una idea”, ha continuado, “es como sí hubiéramos dado 10 vueltas a Castilla-La Mancha visitando todos los municipios y pedanias de la región”



“Números”, ha afirmado, “que nos hacen sentirnos muy orgullosos a todos los castellano-manchegos, tanto del personal que forma los equipos de Geacam, como del cuerpo de Agentes Medioambientales, que desde un primer momento se han adaptado a las necesidades que nos marcaba la emergencia sanitaria, combinando sus tareas habituales con las enfocadas a mitigar los efectos de la pandemia”.



El consejero también ha querido poner en valor la evolución de un dispositivo que ha multiplicado por 9 el número de trabajadores y unidades movilizadas, llegando hasta los 700 trabajadores y los 100 equipos cuando ha sido necesario.



Desglose de actuaciones



Escudero ha detallado que han sido 14.500 las actuaciones llevadas a cabo por Geacam desde el 20 de marzo; 9.000 desinfecciones en exteriores de edificios como residencias, centros médicos, tiendas o vías públicas; 2.000 actuaciones de desinfección en interiores; 1.300 servicios los prestados de transporte de personas y materia sanitario; 400 servicios los llevados a cabo transportando también material a hospitales desde el centro logístico de Toledo; más de 1.000 han sido las intervenciones de desinfección en residencias; y 750 en los centros sociosanitarios. Estas intervenciones han sido realizadas en “más de 10.400 visitas de los equipos de Geacam a nuestros municipios y pedanías”, ha subrayado, por un operativo formado por más de 500 personas, de las cuales, cerca de la mitad ha trabajado a diario en las 5 provincias.



Centrándose en las intervenciones de los Agentes Medioambientales, el consejero ha valorado muy positivamente los cerca de 8.000 servicios que han prestado entre sus tareas habituales de vigilancia y conservación de nuestro medio natural, y las específicas que se les encomendó para hacer frente al COVID19.



Ha señalado que han sido 2.500 las personas que han visto como en un “puerta a puerta” los Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades les llevaban “medicinas, material sanitario, o bienes de primera necesidad” a sus localidades, “en las 1.250 visitas que han hecho a los municipios de la región”.



A esto hay que sumar, ha subrayado el consejero, “más de 130 entregas de material sanitario y de protección a residencias, hospitales y centros de salud, y más de 250 repartos de dispositivos electrónicos y libros de texto a estudiantes del ámbito rural para que pudieran seguir su curso online”.



Escudero también ha comentado ante la prensa que, los 180 agentes medioambientales que forman este dispositivo COVID19 han realizado 130 apercibimientos y expulsiones a personas presentes sin justificación en el medio natural, y 19 Denuncias por incumplir el confinamiento.



Refuerzos en los trabajos de prevención y para la campaña de extinción



“Que nadie dude que vamos a garantizar los medios óptimos para afrontar las emergencias, cuidando el medio, cuidando a los pueblos, cuidando a nuestra gente, y por supuesto, cuidando a nuestros trabajadores, tanto de Geacam, como del cuerpo de agentes medioambientales”. Así de rotundo se ha mostrado el consejero de Desarrollo Sostenible a la hora de hablar del importante papel que están jugando los representantes de los dos colectivos.



Respecto a los agentes, ha dicho que su figura será clave cuando se inicie la desescalada en el medio natural como garantes de que se cumplan las directrices que marquen las autoridades sanitarias en nuestros espacios naturales.



A la hora de hablar de las labores de la empresa pública medioambiental Geacam, ha recordado que desde este pasado 27 de abril se han retomado los trabajos de prevención cara a la campaña de extinción de incendios forestales que empezará el día 1 de junio.



Una campaña, la de extinción en temporada de riesgo alto para la que ha anunciado Escudero, “no solamente no vamos a reducir los medios, sino que los vamos a reforzar”, y ha recordado centrándose en los medios materiales que desde el Gobierno regional va a contar con 25 medios aéreos y 18 máquinas pesadas, tras una inversión de 16,4 millones de euros, con el objetivo de afrontarla con las máximas garantías posibles.



Respecto a la duración, el consejero ha subrayado que durará como en años anteriores “cuatro meses, desde el 1 de junio al 30 de septiembre”, y ha recalcado que se va a reforzar durante esta temporada de incendios los trabajos de prevención que ya se reiniciaron este pasado 27 de abril con la vuelta de los equipos para trabajar en el monte.



Sobre el personal, ha incidido en que se va a mantener a todos los trabajadores y van a recibir la misma retribución que la campaña pasada, “contratando para ambas emergencias al mismo número de personal eventual al que ya estamos llamando”.



Incendio Casas de Ves



En otro orden de cosas, Escudero ha querido recordar que, pese a que estamos en peligro de incendio “medio”, y hasta la fecha no ha habida temperaturas extremas, pueden suceder incendios como el que se originó en la tarde de ayer en el término municipal de Casas de Ves, en Albacete, que saltó a la Comunidad Valenciana. El consejero ha destacado la coordinación que existió entre las dos comunidades autonomas, y el Gobierno de España hasta controlarlo, y ha detallado que el Ejecutivo regional movilizó 6 medios y 30 efectivos.



Además, se movilizaron bomberos del SEPEI (Diputación de Albacete) del parque de Casas Ibáñez, y se solicitó la participación de un helicóptero pesado del Ministerio de Agricultura que tiene base en Murcia, concretamente en Caravaca de la Cruz (un Kamov). Por Valencia, los medios desplazados fueron del Gobierno Valenciano y de la Diputación de Valencia.



El incendió se detectó en Casas de Ves a través de una llamada al 112 a las 15:30. Saltó el río Cabriel y entró en territorio de la Comunidad Valenciana, hasta que fue controlado a las 22:00 de la noche. Todavía no se conocen las causas que provocaron este incendio. De manera provisional, se estima que en Valencia afectó a unas 16 ha y en Albacete, alrededor de 5 ha. Permanecen en el control del perímetro siniestrado 5 medios terrestres, 20 personas.



Por último, y abundando en la precaución, y en la prevención, Escudero ha dado cuenta que ha puesto en conocimiento del Consejo de Gobierno esta semana la carta que se ha enviado a los ayuntamientos de la región donde les piden su habitual colaboración para reducir al máximo la vegetación herbácea en solares, parcelas, bordes de caminos adyacentes a viviendas y cascos urbanos, urbanizaciones, viviendas aisladas y otras infraestructuras que pudieran verse afectadas de manera inmediata por la acción de un incendio de la vegetación natural, solicitándoles que, en el marco de sus competencias, establezcan las medidas necesarias para su control.