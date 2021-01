continuar con las medidas establecidas, si no todas, con gran parte

Regina Leal: "Hay que continuar con las medidas establecidas, si no todas, con gran parte"

En un receso de la reunión, la directora gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Regina Leal, ha insistido en que las medidas que se adoptaron a principios de este año en el área sanitaria de Manzanares, posteriormente en toda la provincia de Ciudad Real y finalmente en toda la región “están consiguiendo estabilizar una curva intensamente ascendente”.



“En menos de una semana estamos consiguiendo transformar esa pendiente en meseta”, ha señalado Leal, quien no obstante ha mostrado la necesidad de seguir siendo prudentes “y continuar con las medidas establecidas, si no todas, con gran parte de las que habíamos establecido e ir procediendo a un levantamiento de las restricciones de manera paulatina”.



La directora gerente del SESCAM ha indicado que, en la reunión de este Comité, los técnicos de la Consejería de Sanidad están exponiendo cuestiones como la incidencia, “principal indicador que nos alarma y avisa de la situación y que nos marca los criterios para establecer los recursos sanitarios necesarios”.



“En la primera oleada tomábamos medidas cuando veíamos que la presión asistencial en los hospitales estaba ya desbordada, pero en esta nueva ola epidémica las adoptamos con anterioridad porque tenemos rastreadores, tenemos PCR y tenemos medios suficientes para tomarlas mucho antes”, ha explicado.



A este respecto, ha explicado que la incidencia se ha estabilizado y parecer estar en ligero descenso con respecto a la semana anterior. “No podemos lanzar las campanas al vuelo, tenemos que ser prudentes, pero sí estamos razonablemente tranquilos porque las medidas que hemos tomado en las primeras semanas de enero han dado resultado y ese efecto va en paralelo al descenso de incidencia”, ha remarcado la directora gerente del SESCAM.



Por otra parte, ha señalado que la presión asistencial en los hospitales se mantiene en las camas convencionales y se ha incrementado ligeramente en las camas de Cuidados Intensivos. “Hemos conseguido que esa presión asistencial no llegue a los picos a los que llegamos en la primera ola”, ha afirmado Leal.



Finalmente, con respecto a la campaña de vacunación, la directora gerente del SESCAM ha comentado que en Castilla-La Mancha ya se ha vacunado en los centros sociosanitarios, a los profesionales sanitarios de primera línea y prácticamente a todos los del sistema sanitario público, y, a continuación, se iniciará los del sector privado.



“Llevamos un ritmo de vacunación que es muy bueno y supera el 80%”, ha indicado Regina Leal, quien ha añadido que en Castilla-La Mancha se está vacunando al ritmo que los laboratorios están suministrando las vacunas. “Confiamos en que ese número de vacunas se incremente en breve porque estamos muy preparados para seguir vacunando para poder aumentar el ritmo de vacunación”, ha concluido.