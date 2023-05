Representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha reafirman su compromiso para seguir conquistando el futuro desde la unidad

De este modo, el agua ha centrado parte de las reacciones que se han sucedido a lo largo del día de hoy. En este sentido, y en calidad de presidenta de la FEMP en Castilla-La Mancha, Tita García Élez, ha mostrado su satisfacción por el firme compromiso del presidente Emiliano García-Page “hablando del futuro de nuestros municipios y de la región con más agua, algo que va a generar crecimiento y riqueza en Castilla-La Mancha”. Ha hecho también un balance de todo lo logrado hasta la fecha en relación con los recursos hídricos ya que, tal y como ha asegurado, “hemos conseguido, con la reducción de las reglas del trasvase, que más de 80 hectómetros cúbicos hoy estén en nuestros ríos y no estén en el Levante”. Por último, ha lamentado que “haya gente que no apoya esta reivindicación y quiere que este desarrollo esté en otras regiones y no en Castilla-La Mancha”.



También, ha defendido la necesidad de continuar apostando por el agua como recurso en la región el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, quien ha incidido en que “no solo tenemos que ver el agua caer”, en alusión a las lluvias actuales, “sino que también debe estar presente para seguir produciendo alimentos para la sociedad”, por lo que ha mostrado su compromiso para que las cooperativas “sigamos avanzando en un proyecto común”.



Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en la Comunidad Autónoma, Julian Morcillo, ha defendido “el esfuerzo de agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas” y ha apostado, a su vez, por “seguir con los cambios históricos que estamos viviendo en materia de agua y esperamos que entre todos lleguemos al entendimiento para que se nos garantice este bien tan necesario como es el agua”.



Diálogo social como ejemplo y referencia a nivel nacional



Por su parte, desde los agentes sociales se ha defendido el crecimiento y el avance en base al diálogo. A este respecto, Paco de la Rosa, de CCOO, ha felicitado al presidente regional y al Gobierno autonómico tras el anuncio de reforma del Estatuto autonómico, un hecho que, a su juicio, servirá “para ampliar la democracia y en el espacio donde se promulgan las leyes”. Además, ha incidido en que esta medida hará que Castilla-La Mancha “disponga de un parlamento mucho más amplio para que todos y todas puedan tener voz en un espacio más acorde, con una tierra tan especial y única como es la nuestra”.



El secretario general UGT, Luis Manuel Monforte, ha destacado que "hoy nadie puede dudar de que Castilla-La Mancha avanza”, ya que “es una región en la que tenemos mucho potencial, mucho nicho de trabajo para seguir creciendo y tenemos que sacar pecho". Asimismo, ha recalcado que "es un día para presumir de diálogo social; algo tan importante para una región que ha servido de ejemplo a nivel nacional”, ha puntualizado.



Desde la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, su presidente, Ángel Nicolás, ha puesto en valor “la apuesta decidida del presidente García-Page por el diálogo social que se ha materializado en diferentes acuerdos”. Ha incidido en que Castilla-La Mancha “es un ejemplo en esta materia a nivel nacional” y ha recordado que, de este diálogo, se están beneficiando tanto los trabajadores como los empresarios. “Hemos conseguido un equilibrio que no se ha conseguido en otras comunidades autónomas”, ha señalado, antes de abogar porque este dialogo social se contemple en la nueva redacción del Estatuto.



Servicios también para los municipios más pequeños



El presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, ha querido destacar, dentro de estos 40 años de Autonomía, la aprobación de la ley frente a la Despoblación “pionera en España” y ha recordado medidas puestas en marcha gracias a esta legislación “imitada en otras regiones y que es la envidia de Europa”, como el transporte a demanda en el medio rural en zonas como el Campo de Montiel y en varias comarcas de la provincia de Guadalajara.



En referencia a los avances experimentados en Castilla-La Mancha a lo largo de los últimos años, el presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones y Servicios de Internet (AOTEC), Antonio García Vidal, ha valorado “el gran esfuerzo realizado en materia de conectividad”.



De hecho, ha recalcado que “Castilla-La Mancha es la región que más ha crecido en este aspecto, pasando en menos de una década de tener solo un 15 por ciento de banda ancha a finalizar con casi un 96 por ciento en la Comunidad Autónoma” y ha apelado a continuar trabajando en el futuro por esa misma senda, ya que “vamos a continuar llevando la nueva conectividad del 5G para que pequeños pueblos puedan disponer de esta conectividad, lo que seguirá trayendo riqueza y empleo”.



En materia sanitaria, durante el día de hoy, el presidente regional de la Asociación contra el Cáncer en Castilla-La Mancha, Marciano Sánchez Cabanillas, ha agradecido al Gobierno regional, y al presidente García-Page, “la colaboración y estar siempre al lado de las personas con cáncer y sus familias”. En su intervención, ha citado el millón de euros que se va a destinar en Castilla-La Mancha en investigación en la lucha contra esta enfermedad y ha valorado la oportunidad de poder crear una cátedra de Oncología en la región.



Desde la asociación ‘Laborvalía’, su presidente, Raimundo Alcalde, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha “tiene una tierra impresionante. Unos espacios naturales únicos, una gastronomía que es para comérsela y también tiene lo mejor, que son las personas en una sociedad que es inclusiva con las personas con discapacidad”.

En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Elisa Fernández, ha hecho hincapié en el avance en políticas de igualdad gracias a la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, “que nos permite, por ejemplo, estar en igualdad de condiciones en los órganos de dirección”. Además, se ha referido al impulso que se ha dado a la titularidad compartida en las explotaciones.



Por último, en el ámbito educativo, el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha hecho hincapié en el “avance que, de una manera muy específica, se trasladará en el curso próximo” con la puesta en marcha “de una manera ya definitiva” de cuatro nuevos grados como son Matemáticas, Física, Ingeniería Biomédica y Psicología. Estudios que, tal y como ha señalado, están “orientados a la empleabilidad y a retener el talento aquí”, en alusión a que ya no hará falta que alumnas y alumnos se marchen de la región.