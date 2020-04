Repunta en Guadalajara los fallecimientos, con 5 nuevos hoy y un total de 220

El mes de abril finaliza con 2.352 hospitalizados menos, 173 respiradores más libres y 5.119 altas epidemiológicas más de las que había el pasado día 1, datos que afianzan la evolución de la pandemia por coronavirus en Castilla-La Mancha.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado hoy 276 nuevos casos positivos, 47 a través de PCR y 229 a través de test rápidos.

El acumulado de casos en Castilla-La Mancha es de 20.071, de los cuales 15.832 han sido confirmados por PCR y 4.239 a través de test rápidos.

Por provincias Ciudad Real acumula 7.555 casos (+55 que ayer), Toledo 4.635 (+65), Albacete 4.298 (+70), Guadalajara 1.799 (+41) y Cuenca 1.784 (+45).

El número de hospitalizados desciende en 177 en las últimas veinticuatro horas para un total de 878.

Por provincias Ciudad Real tiene 298 hospitalizados (-26 que ayer), Toledo 257 (-18), Albacete 190 (-16), Guadalajara 99 (-5) y Cuenca 34 (-7).

Por hospitales, el Complejo Hospitalario de Albacete tiene 150, el Hospital de Almansa 8, el Hospital de Tomelloso 26, el Hospital de Manzanares 14, el Hospital de Guadalajara 99, el Hospital de Ciudad Real 103, el Hospital Nacional de Parapléjicos 4, el Hospital Mancha Centro 121, el Hospital de Villarrobledo 22, el Hospital de Talavera de la Reina 45, el Hospital de Cuenca 34, el Hospital de Hellín 10, el Hospital de Puertollano 13, el Hospital de Valdepeñas 21 y el Hospital de Toledo 208.

El número de personas que necesitan respirador en las unidades de cuidados intensivos es 180, que son 9 menos que ayer.

Las altas epidemiológicas experimentan un crecimiento en las últimas veinticuatro horas con 206, para un total de 5.512.

Por provincias, Ciudad Real acumula 1.821, Toledo 1.602, Albacete 1.236, Cuenca 521 y Guadalajara 332.

Por lo que respecta a los fallecidos por COVID-19, hay 27 en las últimas veinticuatro horas (7 en Ciudad Real y Cuenca, 5 en Guadalajara y Toledo y 3 en Albacete), para un acumulado total de 2.463 desde el inicio de la pandemia.

Por provincias Ciudad Real acumula 970, Toledo 600, Albacete 439, Cuenca 234 y Guadalajara 220.

La cifra de los fallecidos en Ciudad Real es la más preocupante y encabeza el ranking español en el número de fallecidos por 100.000 habitantes, con un 188,20. Uno de cada 515 ciudarealeños ha muerto por coronavirus. En número de contagios también Ciudad Real encabeza ranking nacional con respecto a población y tiene contagiado a uno de cada 66 habitantes, una incidencia proporcional más alta incluso que la de la ciudad de Nueva York, que tiene uno de cada 52 habitantes contagiado.

Centros Sociosanitarios

225 centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma cuentan con algún caso positivo por infección de coronavirus. Estos centros están ubicados de la siguiente manera: 64 en Toledo, 56 en Ciudad Real, 39 en Cuenca, 36 en Guadalajara y 30 en Albacete.

El número acumulado de casos en residentes de estos centros es 4.720 (+42 que ayer), mientras el número de residentes fallecidos confirmados por COVID-19 es 1.002 (+34 que la cifra registrada ayer).

La Junta comunica que los fallecidos en centros sociosanitarios y que se confirman hoy como COVID-19, no corresponden a defunciones actuales y por tanto no se reflejan como “nuevos fallecidos” pero se han incluido en el total acumulado en la información que ofrecen sobre estos centros. La pregunta es si se han sumado o no al total regional de fallecidos.