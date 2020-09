“Salto de gigante” con la nueva plataforma digital ´EducamosCLM´

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, durante la presentación de esta “transformadora” herramienta educativa que integrará a la anterior, conocida como ´Papas 2.0´. En este sentido, García-Page ha comparado el cambio a la nueva plataforma digital con el paso de “una carretera convencional a una autovía de cuatro carriles”, y ha considerado que “hoy tenemos los dos pies en el siglo XXI”.



En este contexto, el jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha reconocido sentirse “especialmente orgulloso” por el hecho de que ´EducamosCLM´ sea un instrumento desarrollado “en casa, por nuestra gente” y “en tiempo récord”, ha añadido. A este respecto, ha puesto de ejemplo esta herramienta como una forma “de hacer de la crisis una oportunidad para transformarnos”.



“Esta herramienta es esencial, como lo son los ladrillos, los colegios”, ha proseguido García-Page que, no obstante, ha considerado que “lo verdaderamente esencial es tener una muy buena plantilla de la que presumimos, vocacional, que se entrega”, ha concluido. En este sentido, el presidente autonómico ha apelado a la importancia de “tener un concepto de comunidad educativa, de grupo”, ha precisado al tiempo que ha reiterado su apuesta por una “educación sustancialmente pública”.



“El virus no entiende de fronteras”



El presidente castellano-manchego se ha referido a la estrategia para combatir la expansión del virus en todo el territorio español, y ha abogado, una vez más, “por la mayor coordinación nacional”, para que “las medidas sean razonablemente equiparables en todas las autonomías”, argumento que ha anunciado que volverá a poner sobre la mesa, este viernes, en la videoconferencia de presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.



En este contexto, ha manifestado “que el virus ni tiene carné político, ni vota ni tiene ideología, no es un problema de gobiernos ni de instituciones”. En este marco, ha asegurado que tiene “la mejor relación” con la Comunidad de Madrid y ha reseñado que “tenemos que ir en la dirección de que haya un patrón común en el conjunto del país”.



Objetivo “conectividad 100%” esta Legislatura



El presidente de la Comunidad Autónoma ha fijado el objetivo de la “conectividad 100% a lo largo de la Legislatura” y ha planteado que, para el año que viene, sea posible “conseguir que todos los centros públicos, docentes y hospitalarios, cuenten con wifi accesible y gratuita para el conjunto de la ciudadanía”.



En este sentido, García-Page ha explicado que “nos va a permitir que se pueda decir que, en toda la región, los trámites se pueden hacer, independientemente de la cobertura, en las instituciones”. De esta manera, el presidente regional ha reconocido la trascendencia de las nuevas formas de comunicación, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y ha puesto de manifiesto que “Internet cambió la vida, cambió la economía, y lo va a seguir haciendo durante mucho tiempo”, ha sentenciado.



Durante esta presentación, en la que se ha dado a conocer el funcionamiento y contenidos de ´EducamosCLM´, García-Page ha estado acompañado por la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; y por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.



Integración tecnológica y pedagógica

Durante su intervención, Rosa Ana Rodríguez ha explicado que esta plataforma es una parte del Plan de Digitalización puesto en marcha por el Gobierno regional para el curso 2020-2021, “un plan que no solo abarcará la dotación de recursos y la propia plataforma, sino que lo compondrán también 25 acciones que atenderán dos prismas: uno íntegramente tecnológico y otro puramente pedagógico”.



En concreto, Rosa Ana Rodríguez ha explicado que la plataforma ‘EducamosCLM’ incluye un módulo de Seguimiento Educativo que gestionará la comunicación entre la familia y el centro educativo, otro de Secretaría Virtual para todas las tramitaciones telemáticas y un Entorno Colaborativo Docente que posibilita la coordinación entre docentes y entre centros educativos, así como las tutorías con familias, etc.



Además, la plataforma tiene también un Entorno de Aprendizaje para la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, con atención individualizada, gestión de tareas, clases online, evaluación directa y un módulo para la Gestión interna de los Centros.



“De entre estos módulos que conforman la nueva Plataforma, el más innovador y novedoso es el entorno de aprendizaje y colaboración pensado para ofrecer las herramientas más potentes con el fin de favorecer la enseñanza a distancia y complementar la enseñanza presencial”, ha explicado Rodríguez. “En este nuevo espacio, el profesorado podrá poner a disposición del alumnado contenidos educativos en diferentes formatos. Además, será un entorno en el podrán hacer tareas y actividades, dar clases online, hacer evaluaciones de forma directa, entre otras funciones”, ha añadido.



Pero también, ha continuado diciendo Rosa Ana Rodríguez, apostamos por la comunicación por videoconferencia integrando Microsoft Teams dentro del entorno de aprendizaje y habilitando diversas apps que permiten la colaboración, no solo entre el profesorado, sino también entre el alumnado y el profesorado.



Rosa Ana Rodríguez ha recordado que también se pondrá marcha un riguroso Plan de Formación, basado en la formación, de manera simultánea y en cascada, de 2.400 docentes en 15 días. “Es decir, los días 7 y 8 de septiembre los docentes seleccionados tendrán el conocimiento íntegro de la plataforma, un reto formativo que no se ve con habitualidad”.



Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que en el marco del Plan de Digitalización para el curso 2020-2021, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha colaborado con la de Educación, Cultura y Deportes en la puesta en marcha de esta nueva plataforma educativa, teniendo en cuenta el contexto producido por la pandemia, y en la dotación de dispositivos electrónicos.



Respecto a la plataforma ‘EducamosCLM’, Ruiz Molina ha resaltado que se trata de una nueva herramienta que garantiza la calidad educativa y, especialmente, su continuidad.



Desde el punto de vista técnico, cabe resaltar que ‘EducamosCLM’ está sustentada por una infraestructura robusta y diseñada para que, de forma ágil, pueda garantizar el acceso y servicio a todos los potenciales usuarios.



El entorno tecnológico de aprendizaje, las denominadas aulas virtuales, están adaptadas a las necesidades de cada etapa educativa, habiéndose trabajado especialmente la facilidad de manejo para educación infantil y primaria. Igualmente, se ha mejorado la usabilidad y facilidad de uso de los módulos de comunicación entre las familias y la secretaría virtual, destacando, por ejemplo, la adaptación para dispositivos móviles, lo que garantiza mayor flexibilidad e inmediatez en dicha comunicación.



Ruiz Molina, quien ha subrayado durante su intervención que la nueva plataforma educativa cumple rigurosamente tanto la legislación en materia de protección de datos como de seguridad de la información, se ha referido también a la adquisición de más de 57.000 dispositivos electrónicos que se ha llevado a cabo para centros educativos y alumnos en un tiempo récord y que constituyen la primera fase del plan de equipamiento de medios electrónicos con el que se va a dotar a la Consejería de Educación.



La adquisición por 15,8 millones de estos dispositivos, que se reparten entre 25.000 portátiles, 10.000 tabletas, 10.000 routers, 10.000 tarjetas SIM y 2.000 cámaras web, se complementa a su vez con la puesta en marcha del Centro de Atención a Usuarios de Centros Educativos, en el que ocho profesionales con perfil digital trabajarán durante todo este curso académico para, en primer lugar, coordinar la entrega y puesta en marcha de estos dispositivos y, posteriormente, resolver las consultas, peticiones e incidencias que surjan a los centros educativos en relación con estos equipos.



El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha finalizado su intervención en este acto poniendo en valor que uno de los ejes transversales del Gobierno castellano-manchego para esta legislatura es la consecución de una administración pública totalmente digitalizada, una estrategia en la que se enmarca esta nueva plataforma educativa.