Se inicia la campaña de incendios y UGT recuerda el recorte en los medios

UGT Castilla-La Mancha califica de “ofensivas” las últimas declaraciones vertidas por el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, en las que dice no entender la conflictividad laboral existente en GEACAM, conflictividad que ha motivado en los últimos meses protestas, movilizaciones e incluso jornadas de huelga en las cinco provincias de la región con un seguimiento mayoritario por parte de la plantilla. Desde el sindicato valoran que esta última intervención del consejero demuestra una “absoluta falta de respeto y desconocimiento hacia el personal de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha”.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores insiste en que Escudero está faltando a la verdad en muchas de sus palabras y recuerda que hoy, 1 de junio, se inicia una campaña de extinción de incendios con un importante recorte en los medios. Así, frente a los 155 medios activos que había al inicio de la campaña de 2019, en 2012 tan solo habrá 45, recortes que se materializan en la reducción de autobombas, medios terrestres, unidades helitransportadas… a lo que hay sumar el recorte en los días de campaña, pasando de 122 a 90 días.

José Manuel Pinillos, secretario de Organización de UGT Servicios Públicos CLM, recuerda que incluso los servicios mínimos establecidos en la huelga de GEACAM que hubo en 2012 superan a las dotaciones actuales de la campaña de extinción.

A pesar de los intentos del Gobierno regional de minimizar las recientes huelgas y el seguimiento por parte de la plantilla, UGT pone de manifiesto que las huelgas fueron secundadas por un 76% de los trabajadores y trabajadoras en Albacete; por un 47% en Ciudad Real; por un 80% en Cuenca; por un 93% en Guadalajara; y por un 80% en Toledo. También acusa al Ejecutivo autonómico de emplear estrategias más propias del siglo XIX para maquillar estos porcentajes, citando al personal interino el día de la huelga para realizar reconocimientos médicos y aumentando la dotación por encima de los servicios mínimos establecidos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, algo esto último que UGT ha denunciado.

Igualmente pone en tela de juicio las declaraciones del consejero en las que afirma que las movilizaciones están convocadas por una representación no mayoritaria de los trabajadores: “Las organizaciones sindicales que hemos iniciados estas protestas ostentamos en torno a un 70% de la representatividad de la empresa. Sería razonable que el consejero de Desarrollo Sostenible tuviera conocimiento de la distribución de la mesa de negociación de la que tanto habla”.

“Carece de sentido convocar una mesa de negociación sin ningún tipo de propuesta”

Otro de los aspectos que rebate UGT a Escudero es que los sindicatos siempre han mantenido intacto su espíritu de negociación y de llegar a acuerdos. Niega que no tengan voluntad de negociación. El problema es que “la empresa en ningún momento se ha movido de su planteamiento de recortes y, a día de hoy, no tiene ninguna intención de cubrir las 253 plazas vacantes ni de resolver los 54 contratos en fraude de ley”.

TABLA DE RECORTES EN LA CAMPAÑA DE EXTINCIÓN

Pinillos señala que la empresa ha enviado una convocatoria de reunión para mañana miércoles 2 de junio pero no existe ninguna propuesta ni documento de trabajo para esa mesa, resultando sorprendente que en sus declaraciones el consejero diga no entender el desacuerdo y llegando a afirmar que quizás hay otros “intereses ocultos”. “Carece de todo sentido convocar una mesa de negociación sin algún tipo de propuesta y sin contenido; parece que solo se pretende convocar por convocar con el objetivo de acudir después a la prensa a decir nuevamente que se está negociando”, añade.

UGT Servicios Públicos CLM asegura que los trabajadores y trabajadoras de GEACAM no están tranquilos –a pesar de que Escudero afirme que pueden estarlo-. Y no lo están porque “cada verano se juegan la vida por 1.100 euros al mes”. Además, tampoco hay ninguna muestra o intención de asignar una parte del presupuesto para la mejora de las condiciones de trabajo a través del convenio colectivo, un convenio que lleva caducado desde 2012. “El acuerdo sobre este convenio ya se cerró en 2019 pero -de manera unilateral y tras dos años de negociaciones- la Administración regional lo echó para atrás porque no quiso asumirlo presupuestariamente, algo que –mucho nos tememos- la Consejería de Desarrollo Sostenible pretende volver a repetir”.

Por último, el sindicato también ha criticado que el presidente del PP de CLM, Francisco Núñez, se haya pronunciado al respecto indicando que cuando ellos gobiernen solucionarán el problema de GEACAM. Sobre esto afirma que fue el Partido popular el que trató de desmantelar esta empresa pública y el precursor de los recortes en el sector, recortes que se han mantenido durante los últimos seis años y que se han agravado en los dos últimos”.